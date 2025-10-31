https://1prime.ru/20251031/prikhodko-864109384.html

Украинская певица Приходько заявила об угрозе гражданской войны в стране

МОСКВА, 31 окт — ПРАЙМ. Украинская певица Анастасия Приходько выразила мнение, что призывы к насилию против русскоязычных граждан могут привести страну к гражданской войне, сообщает издание Страна.ua."Мне кажется, такие как Мандзюк (Елена, украинский блогер – Прим. ред.) ведут нашу страну к гражданской войне, это "Чому не державною?" Каждый человек решил, что он вершитель судеб. Мне не нравится, когда меня пытаются изменить, поломать, заставить что-то делать. Я не понимаю, кому мне надо что-то доказывать и для чего", — заявила Приходько, добавив, что ее дети общаются на русском языке.Ранее пользовательница соцсетей по имени Мандзюк написала, что её дети "способны избить ребёнка", если тот говорит на русском языке. После смены власти в 2014 году украинское правительство начало активные действия не только против советского наследия, но также и против всего, что связано с Россией, включая русский язык. В 2019 году Верховная Рада приняла закон о функционировании украинского языка как единственного государственного, требующий повсеместного использования украинского языка. В декабре 2023 года украинский парламент утвердил законопроект о национальных меньшинствах в рамках выполнения условий Еврокомиссии. Этот закон усиливает ограничения на использование русского языка, тогда как для языков других национальных меньшинств предусмотрены значительные послабления. Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) в марте 2024 года указало, что русскоязычные меньшинства в Украине сталкиваются с дискриминацией по сравнению с теми, кто говорит на языках стран Евросоюза. Ранее российский министр иностранных дел Сергей Лавров утверждал, что украинские власти на протяжении многих лет проводили политику принудительной дерусификации и ассимиляции.

