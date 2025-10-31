Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Украинская певица Приходько заявила об угрозе гражданской войны в стране - 31.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251031/prikhodko-864109384.html
Украинская певица Приходько заявила об угрозе гражданской войны в стране
Украинская певица Приходько заявила об угрозе гражданской войны в стране - 31.10.2025, ПРАЙМ
Украинская певица Приходько заявила об угрозе гражданской войны в стране
Украинская певица Анастасия Приходько выразила мнение, что призывы к насилию против русскоязычных граждан могут привести страну к гражданской войне, сообщает... | 31.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-31T18:59+0300
2025-10-31T18:59+0300
украина
сергей лавров
оон
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/57/842195739_203:0:2198:1122_1920x0_80_0_0_39b60b6151d61ed770433aa4a19689d0.jpg
МОСКВА, 31 окт — ПРАЙМ. Украинская певица Анастасия Приходько выразила мнение, что призывы к насилию против русскоязычных граждан могут привести страну к гражданской войне, сообщает издание Страна.ua."Мне кажется, такие как Мандзюк (Елена, украинский блогер – Прим. ред.) ведут нашу страну к гражданской войне, это "Чому не державною?" Каждый человек решил, что он вершитель судеб. Мне не нравится, когда меня пытаются изменить, поломать, заставить что-то делать. Я не понимаю, кому мне надо что-то доказывать и для чего", — заявила Приходько, добавив, что ее дети общаются на русском языке.Ранее пользовательница соцсетей по имени Мандзюк написала, что её дети "способны избить ребёнка", если тот говорит на русском языке. После смены власти в 2014 году украинское правительство начало активные действия не только против советского наследия, но также и против всего, что связано с Россией, включая русский язык. В 2019 году Верховная Рада приняла закон о функционировании украинского языка как единственного государственного, требующий повсеместного использования украинского языка. В декабре 2023 года украинский парламент утвердил законопроект о национальных меньшинствах в рамках выполнения условий Еврокомиссии. Этот закон усиливает ограничения на использование русского языка, тогда как для языков других национальных меньшинств предусмотрены значительные послабления. Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) в марте 2024 года указало, что русскоязычные меньшинства в Украине сталкиваются с дискриминацией по сравнению с теми, кто говорит на языках стран Евросоюза. Ранее российский министр иностранных дел Сергей Лавров утверждал, что украинские власти на протяжении многих лет проводили политику принудительной дерусификации и ассимиляции.
https://1prime.ru/20251031/ukraina-864108908.html
https://1prime.ru/20251031/zelenskiy-864088186.html
https://1prime.ru/20251024/litva-863871619.html
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/57/842195739_452:0:1948:1122_1920x0_80_0_0_85d743335e25d4d27282ed81145024e6.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
украина, сергей лавров, оон, ес
УКРАИНА, Сергей Лавров, ООН, ЕС
18:59 31.10.2025
 
Украинская певица Приходько заявила об угрозе гражданской войны в стране

Приходько: нападки на русскоязычных граждан на Украине ведут к гражданской войне

© Фото : Unsplash/Bogdan GerasymenkoКиев, Украина
Киев, Украина - ПРАЙМ, 1920, 31.10.2025
Киев, Украина. Архивное фото
© Фото : Unsplash/Bogdan Gerasymenko
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 31 окт — ПРАЙМ. Украинская певица Анастасия Приходько выразила мнение, что призывы к насилию против русскоязычных граждан могут привести страну к гражданской войне, сообщает издание Страна.ua.
"Мне кажется, такие как Мандзюк (Елена, украинский блогер – Прим. ред.) ведут нашу страну к гражданской войне, это "Чому не державною?" Каждый человек решил, что он вершитель судеб. Мне не нравится, когда меня пытаются изменить, поломать, заставить что-то делать. Я не понимаю, кому мне надо что-то доказывать и для чего", — заявила Приходько, добавив, что ее дети общаются на русском языке.
Флаги Украины и Польши - ПРАЙМ, 1920, 31.10.2025
"Начнут линчевать". В Польше набросились на украинских беженцев
18:47
Ранее пользовательница соцсетей по имени Мандзюк написала, что её дети "способны избить ребёнка", если тот говорит на русском языке.
После смены власти в 2014 году украинское правительство начало активные действия не только против советского наследия, но также и против всего, что связано с Россией, включая русский язык. В 2019 году Верховная Рада приняла закон о функционировании украинского языка как единственного государственного, требующий повсеместного использования украинского языка.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 31.10.2025
В Киеве забили тревогу из-за решения Трампа и Си Цзиньпина по Зеленскому
07:00
В декабре 2023 года украинский парламент утвердил законопроект о национальных меньшинствах в рамках выполнения условий Еврокомиссии. Этот закон усиливает ограничения на использование русского языка, тогда как для языков других национальных меньшинств предусмотрены значительные послабления. Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) в марте 2024 года указало, что русскоязычные меньшинства в Украине сталкиваются с дискриминацией по сравнению с теми, кто говорит на языках стран Евросоюза.
Ранее российский министр иностранных дел Сергей Лавров утверждал, что украинские власти на протяжении многих лет проводили политику принудительной дерусификации и ассимиляции.
Литва
В Литве раскрыли, как говорящий по-русски робот вывели из себя людей
24 октября, 07:07
 
УКРАИНАСергей ЛавровООНЕС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала