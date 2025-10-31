https://1prime.ru/20251031/rosselhozbank-864088185.html

В Россельхозбанке рассказали о спросе на декоративные сорта тыквы

31.10.2025

В Россельхозбанке рассказали о спросе на декоративные сорта тыквы

Спрос на декоративные сорта тыквы в России в октябре традиционно растет на 50-70%, в основном со стороны дизайнеров и декораторов, рассказала РИА Новости... | 31.10.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 31 окт - ПРАЙМ. Спрос на декоративные сорта тыквы в России в октябре традиционно растет на 50-70%, в основном со стороны дизайнеров и декораторов, рассказала РИА Новости руководитель Центра устойчивого развития Россельхозбанка Наталья Худякова. "В октябре объемы продаж декоративных сортов тыквы возрастают на 50-70%. На последнюю неделю месяца приходится до 20% сезонного объема продаж. Популярность овоща растет и благодаря представлению редких экземпляров тыкв-гигантов на многочисленных региональных сельскохозяйственных фестивалях и выставках", - сказала она. Худякова отметила, что тыквенный сезон в России длится с августа по октябрь. Именно в октябре на рынке формируется повышенный спрос на плод со стороны дизайнеров и декораторов. По ее словам, на спрос также влияют предпочтения россиян правильно питаться и стремление ресторанов и кафе разнообразить сезонное меню. "Тыкву добавляют в салаты, выпечку, безалкогольные и алкогольные напитки, предлагая различные настойки и коктейли. Часто небольшие декоративные плоды тыквы используют как посуду для запекания блюд", - подчеркнула Худякова.

2025

Новости

