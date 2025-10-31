Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россельхозбанк оценил урожай тыквы в России - 31.10.2025
Россельхозбанк оценил урожай тыквы в России
2025-10-31T07:37+0300
2025-10-31T07:37+0300
бизнес
россия
экономика
россельхозбанк
рсхб
бизнес, россия, россельхозбанк, рсхб
Бизнес, РОССИЯ, Экономика, Россельхозбанк, РСХБ
07:37 31.10.2025
 
МОСКВА, 31 окт - ПРАЙМ. Урожай тыквы в России по итогам 2025 года составит порядка 610 тысяч тонн, что практически соответствует уровню прошлого года, большая часть плодов собирается в личных подсобных хозяйствах (ЛПХ), рассказала РИА Новости руководитель Центра устойчивого развития Россельхозбанка Наталья Худякова.
"Урожай тыквы в России по итогам 2025 года составит около 610 тысяч тонн... Фермеры и личные подсобные хозяйства остаются основными поставщиками тыквы на российский рынок - их доля продаж превышает 90%. При этом четыре из пяти плодов собирается россиянами на личных огородах", - сказала Худякова.
Она отметила, что промышленное возделывание ориентировано больше на продукты переработки и производство ее семян, которые используются в масложировой отрасли и фармакологии.
По словам эксперта, лидерами по сбору тыквы в 2025 году стали Приволжский (32%), Южный (22%), Центральный (18%) и Северо-Кавказский (19%) федеральные округа.
Валовые сборы тыквы в 2024 году составили 603 тысячи тонн, 83% урожая собрано личными хозяйствами населения.
Ранее РСХБ сообщал РИА Новости, что, в целом, сбор бахчевых в этом году ожидается на уровне 1,7 миллиона тонн, что примерно на 100 тысяч тонн больше, чем в 2024 году.
 
ЭкономикаБизнесРОССИЯРоссельхозбанкРСХБ
 
 
