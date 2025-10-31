https://1prime.ru/20251031/rosselhozbank-864089129.html

Россельхозбанк оценил урожай тыквы в России

Россельхозбанк оценил урожай тыквы в России - 31.10.2025, ПРАЙМ

Россельхозбанк оценил урожай тыквы в России

Урожай тыквы в России по итогам 2025 года составит порядка 610 тысяч тонн, что практически соответствует уровню прошлого года, большая часть плодов собирается в | 31.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-31T07:37+0300

2025-10-31T07:37+0300

2025-10-31T07:37+0300

бизнес

россия

экономика

россельхозбанк

рсхб

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864089129.jpg?1761885421

МОСКВА, 31 окт - ПРАЙМ. Урожай тыквы в России по итогам 2025 года составит порядка 610 тысяч тонн, что практически соответствует уровню прошлого года, большая часть плодов собирается в личных подсобных хозяйствах (ЛПХ), рассказала РИА Новости руководитель Центра устойчивого развития Россельхозбанка Наталья Худякова. "Урожай тыквы в России по итогам 2025 года составит около 610 тысяч тонн... Фермеры и личные подсобные хозяйства остаются основными поставщиками тыквы на российский рынок - их доля продаж превышает 90%. При этом четыре из пяти плодов собирается россиянами на личных огородах", - сказала Худякова. Она отметила, что промышленное возделывание ориентировано больше на продукты переработки и производство ее семян, которые используются в масложировой отрасли и фармакологии. По словам эксперта, лидерами по сбору тыквы в 2025 году стали Приволжский (32%), Южный (22%), Центральный (18%) и Северо-Кавказский (19%) федеральные округа. Валовые сборы тыквы в 2024 году составили 603 тысячи тонн, 83% урожая собрано личными хозяйствами населения. Ранее РСХБ сообщал РИА Новости, что, в целом, сбор бахчевых в этом году ожидается на уровне 1,7 миллиона тонн, что примерно на 100 тысяч тонн больше, чем в 2024 году.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, россельхозбанк, рсхб