В Африке уверены, что Россия победит в украинском конфликте - 31.10.2025
В Африке уверены, что Россия победит в украинском конфликте
МОСКВА, 31 окт – ПРАЙМ. Африканские государства уверены в том, что Россия победит в украинском конфликте, заявила в интервью РИА Новости доктор экономических наук, директор Института Африки РАН Ирина Абрамова. "Африканские страны не отвернулись от России после начала СВО, несмотря на опасения, связанные с санкциями… Более того, африканские государства уверены в том, что Россия победит в этом конфликте, сомнений у них в этом нет", - сказала Абрамова. По ее мнению, в Африке нет прозападных стран - есть лишь элиты и лидеры, тяготеющие к Западу, однако общий настрой африканцев заключается в том, чтобы бороться за свои национальные интересы. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.
МОСКВА, 31 окт – ПРАЙМ. Африканские государства уверены в том, что Россия победит в украинском конфликте, заявила в интервью РИА Новости доктор экономических наук, директор Института Африки РАН Ирина Абрамова.
"Африканские страны не отвернулись от России после начала СВО, несмотря на опасения, связанные с санкциями… Более того, африканские государства уверены в том, что Россия победит в этом конфликте, сомнений у них в этом нет", - сказала Абрамова.
По ее мнению, в Африке нет прозападных стран - есть лишь элиты и лидеры, тяготеющие к Западу, однако общий настрой африканцев заключается в том, чтобы бороться за свои национальные интересы.
