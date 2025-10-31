В Африке уверены, что Россия победит в украинском конфликте

https://1prime.ru/20251031/rossija-864088755.html
2025-10-31T07:18+0300
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864088755.jpg?1761884331
МОСКВА, 31 окт – ПРАЙМ. Африканские государства уверены в том, что Россия победит в украинском конфликте, заявила в интервью РИА Новости доктор экономических наук, директор Института Африки РАН Ирина Абрамова.
"Африканские страны не отвернулись от России после начала СВО, несмотря на опасения, связанные с санкциями… Более того, африканские государства уверены в том, что Россия победит в этом конфликте, сомнений у них в этом нет", - сказала Абрамова.
По ее мнению, в Африке нет прозападных стран - есть лишь элиты и лидеры, тяготеющие к Западу, однако общий настрой африканцев заключается в том, чтобы бороться за свои национальные интересы.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.
