Россияне стали чаще бронировать отели во Вьетнаме

МОСКВА, 31 окт - ПРАЙМ. Бронирование россиянами отелей во Вьетнаме за период с января по сентябрь выросло на треть, на предстоящие новогодние праздники можно снять отель за 6 тысяч рублей в сутки, рассказали РИА Новости в сервисе для планирования путешествий OneTwoTrip. Как следует из анализа РИА Новости данных вьетнамского министерства культуры, спорта и туризма, количество российских туристов во Вьетнаме в январе-сентябре выросло почти втрое, в результате Россия стала восьмой по турпотоку в азиатскую страну. "Данные отельных бронирований показывают заметный интерес к Вьетнаму. Страна находится на тринадцатой строчке с долей 2,3%. И за год спрос на бронирование отелей здесь вырос практически на треть", - рассказала РИА Новости руководитель пресс-службы OneTwoTrip Елена Шелехова. По ее словам, отели категории "четыре звезды" во Вьетнаме в октябре текущего - феврале следующего года клиенты сервиса бронируют в среднем за 5,6 тысячи рублей за ночь, а исключительно на новогодние праздники - за 6 тысяч рублей в сутки. "Согласно данным авиабронирований, оформленных за границу с января по сентябрь 2025 года, Вьетнам занимает 12-е место с долей 2,8%. За год количество заказов в страну не изменилось. Стоимость перелета в одну сторону на одного человека с октября по февраль составляет 42,2 тысячи рублей, а в период новогодних праздников - 61 тысячу рублей", - добавила Шелехова.

