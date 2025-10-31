Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россиянина оштрафовали за незадекларированные кольца Cartier и BVLGARI - 31.10.2025
Россиянина оштрафовали за незадекларированные кольца Cartier и BVLGARI
2025-10-31T04:38+0300
2025-10-31T04:38+0300
МОСКВА, 31 окт - ПРАЙМ. Таможня московского аэропорта "Внуково" оштрафовала на 3,1 миллиона рублей мужчину, который не задекларировал ввоз колец Cartier и BVLGARI, а также элитных часов Audemars Piguet стоимостью около 10 миллионов рублей, следует из материалов, которые имеются в распоряжении РИА Новости. Согласно документам, 12 февраля 2024 года россиянин прибыл в Москву из Индонезии транзитом через Турцию. При прохождении по "зеленому" коридору его остановили. Таможенники нашли у пассажира незадекларированные золотые кольца Cartier и BVLGARI, а также наручные часы Audemars Piguet общей рыночной стоимостью около 9,6 миллиона рублей. Прокурор не согласился с оценкой стоимости товаров для личного пользования и опротестовал постановление таможни, однако суд отклонил эти требования и оставил решение таможенников в силе. "Признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 16.2 КоАП РФ (недекларирование товаров). Ему назначено административное наказание в виде административного штрафа в 3,1 миллиона рублей", - говорится в материалах.
04:38 31.10.2025
 
Россиянина оштрафовали за незадекларированные кольца Cartier и BVLGARI

Аэропорт Внуково оштрафовал россиянина на 3,1 миллиона рублей

МОСКВА, 31 окт - ПРАЙМ. Таможня московского аэропорта "Внуково" оштрафовала на 3,1 миллиона рублей мужчину, который не задекларировал ввоз колец Cartier и BVLGARI, а также элитных часов Audemars Piguet стоимостью около 10 миллионов рублей, следует из материалов, которые имеются в распоряжении РИА Новости.
Согласно документам, 12 февраля 2024 года россиянин прибыл в Москву из Индонезии транзитом через Турцию. При прохождении по "зеленому" коридору его остановили. Таможенники нашли у пассажира незадекларированные золотые кольца Cartier и BVLGARI, а также наручные часы Audemars Piguet общей рыночной стоимостью около 9,6 миллиона рублей. Прокурор не согласился с оценкой стоимости товаров для личного пользования и опротестовал постановление таможни, однако суд отклонил эти требования и оставил решение таможенников в силе.
"Признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 16.2 КоАП РФ (недекларирование товаров). Ему назначено административное наказание в виде административного штрафа в 3,1 миллиона рублей", - говорится в материалах.
 
