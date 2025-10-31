Пассажиропоток российских авиакомпаний снизился на 2,6 процента

https://1prime.ru/20251031/rossiya-864108333.html

МОСКВА, 31 окт - ПРАЙМ. Пассажиропоток российских авиакомпаний в январе-сентябре текущего года составил почти 84 миллиона человек, что на 2,6% меньше, чем годом ранее, следует из материалов Росавиации. "Почти 84 млн пассажиров перевезли российские авиакомпании в январе-сентябре", - говорится в сообщении ведомства. Годом ранее этот показатель составил 86,2 миллиона человек. Таким образом, он снизился на 2,6%. Уточняется, что на международных линиях пассажиропоток российских авиакомпаний подрос на 0,7%, до 20,4 миллиона человек в годовом выражении, а внутри страны снизился на 3,8% и составил 63,3 миллиона человек.

