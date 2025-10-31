Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Пассажиропоток российских авиакомпаний снизился на 2,6 процента - 31.10.2025, ПРАЙМ
Пассажиропоток российских авиакомпаний снизился на 2,6 процента
Пассажиропоток российских авиакомпаний снизился на 2,6 процента - 31.10.2025, ПРАЙМ
Пассажиропоток российских авиакомпаний снизился на 2,6 процента
Пассажиропоток российских авиакомпаний в январе-сентябре текущего года составил почти 84 миллиона человек, что на 2,6% меньше, чем годом ранее, следует из... | 31.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-31T18:31+0300
2025-10-31T18:31+0300
бизнес
россия
росавиация
мировая экономика
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1f/860171042_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_8768693cec0f99e09f26a997df4db470.jpg
МОСКВА, 31 окт - ПРАЙМ. Пассажиропоток российских авиакомпаний в январе-сентябре текущего года составил почти 84 миллиона человек, что на 2,6% меньше, чем годом ранее, следует из материалов Росавиации. "Почти 84 млн пассажиров перевезли российские авиакомпании в январе-сентябре", - говорится в сообщении ведомства. Годом ранее этот показатель составил 86,2 миллиона человек. Таким образом, он снизился на 2,6%. Уточняется, что на международных линиях пассажиропоток российских авиакомпаний подрос на 0,7%, до 20,4 миллиона человек в годовом выражении, а внутри страны снизился на 3,8% и составил 63,3 миллиона человек.
бизнес, россия, росавиация, мировая экономика
Бизнес, РОССИЯ, Росавиация, Мировая экономика
18:31 31.10.2025
 
Пассажиропоток российских авиакомпаний снизился на 2,6 процента

Пассажиропоток российских авиакомпаний в январе-сентябре составил почти 84 млн человек

© РИА Новости . Валерий Мельников | Перейти в медиабанкАэропорт Внуково
Аэропорт Внуково - ПРАЙМ, 1920, 31.10.2025
Аэропорт Внуково. Архивное фото
© РИА Новости . Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 31 окт - ПРАЙМ. Пассажиропоток российских авиакомпаний в январе-сентябре текущего года составил почти 84 миллиона человек, что на 2,6% меньше, чем годом ранее, следует из материалов Росавиации.
"Почти 84 млн пассажиров перевезли российские авиакомпании в январе-сентябре", - говорится в сообщении ведомства.
Годом ранее этот показатель составил 86,2 миллиона человек. Таким образом, он снизился на 2,6%.
Уточняется, что на международных линиях пассажиропоток российских авиакомпаний подрос на 0,7%, до 20,4 миллиона человек в годовом выражении, а внутри страны снизился на 3,8% и составил 63,3 миллиона человек.
Здание аэропорта в Иркутске - ПРАЙМ, 1920, 12.10.2025
В Иркутске самолет задел микроавтобус
БизнесРОССИЯРосавиацияМировая экономика
 
 
