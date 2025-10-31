Западные СМИ рассказали об ответе России на провокации НАТО

https://1prime.ru/20251031/rossiya-864111833.html

Россия наращивает свое военное присутствие на Кольском полуострове в ответ на расширение НАТО в североевропейском регионе, сообщает обозреватель Брэндон Вайхерт | 31.10.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 31 окт — ПРАЙМ. Россия наращивает свое военное присутствие на Кольском полуострове в ответ на расширение НАТО в североевропейском регионе, сообщает обозреватель Брэндон Вайхерт в статье для издания The National Interest. "Россия явно стремится укрепить свои позиции на Крайнем Севере. Это реакция на очередное расширение НАТО, теперь уже в Северной Европе, и Москва хочет дать понять, что такая ситуация неприемлема", — отмечается в статье. Журналист подчеркнул, что активизация российской военной деятельности на Кольском полуострове вызвала обеспокоенность на Западе, и некоторые европейские источники с тревогой заявляют, что Москва может намереваться усилить напряженность в Северной Европе. "Кольский полуостров имеет ключевое значение для стратегической ядерной триады России, обеспечивая ядерное сдерживание посредством подводных лодок Северного флота. Россия инвестирует значительные ресурсы в доминирование в Арктике, и Кольский полуостров является стратегически важной точкой доступа в этот регион", — считает Вайхерт. В мае 2022 года, в контексте событий на Украине, Финляндия и Швеция подали заявки на вступление в НАТО. В ночь на 31 марта 2023 года все государства-члены альянса завершили процесс их ратификации. Президент России Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай" отметил, что ранее в частях, граничащих с Финляндией, у России не было военных сил, но теперь они там появятся.Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>

