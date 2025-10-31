Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Румынии и Болгарии начались учения НАТО - 31.10.2025
БРЮССЕЛЬ, 31 окт - ПРАЙМ. Основной этап учений по отработке оперативной интеграции и перехода многонациональных батальонных групп НАТО в Румынии и Болгарии на бригадный уровень "Дакийская осень - 2025" начинается в пятницу, сообщает командование объединенных сил альянса в Европе. По данным командования, этот этап продлится с 31 октября по 12 ноября. "Это ключевой этап усиления восточного фланга и наращивания готовности к быстрому развертыванию до уровня бригад", - говорится в сообщении на сайте минобороны Румынии. В учениях принимают участие более 5 тысяч военнослужащих и около 1,2 тысячи единиц техники из десяти стран-участниц НАТО: Бельгии, Болгарии, Испании, Италии, Люксембурга, Северной Македонии, Польши, Португалии, Румынии и Франции. Больше всего военных, как ожидается, будет из Франции: 2,4 тысячи, которых разместят в Румынии. "Отрабатываются совместимость и взаимодействие многонациональных бригадных структур, перемещение войск и техники по театру, огневая поддержка, ПВО/ПРО в связке с наземными силами, а также командно-штабные процедуры", - указывается на сайте Североатлантического блока. Государства-члены НАТО на внеочередном саммите в марте 2022 года договорились усилить восточное крыло альянса, разместив четыре тактические группы в Румынии, Болгарии, Венгрии и Словакии, а в ходе очередной встречи в верхах в июне того же года блок согласовал план по значительному наращиванию к 2023 году сил организации на восточном направлении на фоне кризиса на Украине. Североатлантический блок анонсировал увеличение на восточном фланге численности сил высокой готовности до более 300 тысяч, наращивании состава боевых групп до "бригадного" уровня, создании в регионе складов оружия, техники и боеприпасов "предварительного позиционирования". Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Власти Российской Федерации не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил военно-политического блока в Европе. В Кремле констатировали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Президент России Владимир Путин ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснял, что РФ не собирается нападать на страны-участницы НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отмечал, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
00:25 31.10.2025
 
В Румынии и Болгарии начались учения НАТО

В Румынии и Болгарии начались учения НАТО «Дакийская осень»

БРЮССЕЛЬ, 31 окт - ПРАЙМ. Основной этап учений по отработке оперативной интеграции и перехода многонациональных батальонных групп НАТО в Румынии и Болгарии на бригадный уровень "Дакийская осень - 2025" начинается в пятницу, сообщает командование объединенных сил альянса в Европе.
По данным командования, этот этап продлится с 31 октября по 12 ноября.
"Это ключевой этап усиления восточного фланга и наращивания готовности к быстрому развертыванию до уровня бригад", - говорится в сообщении на сайте минобороны Румынии.
В учениях принимают участие более 5 тысяч военнослужащих и около 1,2 тысячи единиц техники из десяти стран-участниц НАТО: Бельгии, Болгарии, Испании, Италии, Люксембурга, Северной Македонии, Польши, Португалии, Румынии и Франции. Больше всего военных, как ожидается, будет из Франции: 2,4 тысячи, которых разместят в Румынии.
"Отрабатываются совместимость и взаимодействие многонациональных бригадных структур, перемещение войск и техники по театру, огневая поддержка, ПВО/ПРО в связке с наземными силами, а также командно-штабные процедуры", - указывается на сайте Североатлантического блока.
Государства-члены НАТО на внеочередном саммите в марте 2022 года договорились усилить восточное крыло альянса, разместив четыре тактические группы в Румынии, Болгарии, Венгрии и Словакии, а в ходе очередной встречи в верхах в июне того же года блок согласовал план по значительному наращиванию к 2023 году сил организации на восточном направлении на фоне кризиса на Украине. Североатлантический блок анонсировал увеличение на восточном фланге численности сил высокой готовности до более 300 тысяч, наращивании состава боевых групп до "бригадного" уровня, создании в регионе складов оружия, техники и боеприпасов "предварительного позиционирования".
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Власти Российской Федерации не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил военно-политического блока в Европе. В Кремле констатировали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
Президент России Владимир Путин ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснял, что РФ не собирается нападать на страны-участницы НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отмечал, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
 
Заголовок открываемого материала