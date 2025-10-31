https://1prime.ru/20251031/rzhd-864095146.html

РЖД назвали причину убытка по РСБУ

РЖД назвали причину убытка по РСБУ

бизнес

финансы

ржд

МОСКВА, 31 окт - ПРАЙМ. Убыток РЖД за девять месяцев 2025 года по РСБУ в первую очередь связан с ростом расходов по заимствованиям из-за ключевой ставки, компания проводит планомерную работу по снижению долговой нагрузки и минимизации ставок привлечения финансирования, сообщили РИА Новости в РЖД. РЖД накануне опубликовали бухгалтерскую отчетность по РСБУ за январь-сентябрь текущего года. Там сообщалось, что чистый убыток РЖД по РСБУ составил 4,207 миллиарда рублей. Год назад за этот период компания заработала чистую прибыль в размере 44,725 миллиарда рублей. "Убыток в первую очередь связан с ростом расходов по заимствованиям вследствие высокой ключевой ставки", - прокомментировали в РЖД в пятницу. Там добавили, что РЖД проводили эффективную работу по организации перевозок и оптимизации расходов, "о чем свидетельствует рост показателя EBITDA (+18,7%) и прибыли от продаж (+16,5%)". "Компания также проводит планомерную работу по снижению долговой нагрузки и минимизации ставок привлечения финансирования", - добавили в РЖД. РЖД писали в отчетности за девять месяцев, что долгосрочные обязательства на 30 сентября выросли до 2,4 триллиона рублей с 2,1 триллиона рублей на начало года, краткосрочные - снизились до 2,5 триллиона рублей с 2,7 триллиона рублей соответственно. Погрузка на сети РЖД в январе-сентябре 2025 года снизилась на 6,7% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и составила 830,2 миллиона тонн. Перевозки пассажиров на сети РЖД в январе-сентябре 2025 года выросли на 1,6% - до 976,4 миллиона человек, сообщала компания. ОАО "Российские железные дороги" создано 1 октября 2003 года. Акции компании принадлежат Российской Федерации.

