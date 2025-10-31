Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Аэрофлот" и "Сибирь" заказали более трехсот российских самолетов
"Аэрофлот" и "Сибирь" заказали более трехсот российских самолетов
МОСКВА, 31 окт - ПРАЙМ. Крупные российские авиакомпании "Аэрофлот" и "Сибирь" (S7) заказали более трехсот самолетов отечественного производства - МС-21 и Ту-214, сообщил вице-премьер РФ Виталий Савельев в рамках просветительского марафона "Знание.Наука". "Аэрофлот" вот сейчас заказал нашей промышленности, у них же должен быть заказ, для кого она это делает. Так вот, он заказал 200 машин МС-21. А компания S7, они тоже крупный, наверное, один из крупных игроков, входящих в тройку лидеров, они заказали более 100 самолетов Ту-214", - заявил Савельев. МС-21 - среднемагистральный пассажирский лайнер нового поколения. Летные испытания самолета на российских двигателях ПД-14 начались в этом году. Всего в самолет внедрено более 70 российских компонентов. "Ростех" ожидает, что поставки МС-21 авиакомпаниям начнутся в 2026 году. Для увеличения объемов производства Ту-214 модернизируются и наращиваются производственные мощности, а также продолжается сертификация современных российских систем, которыми будут укомплектованы новые серийные машины. Первые поставки российских Ту-214 ожидаются в 2025 году.
16:19 31.10.2025
 
"Аэрофлот" и "Сибирь" заказали более трехсот российских самолетов

Савельев: "Аэрофлот" и S7 заказали более 300 самолетов МС-21 и Ту-214

© РИА Новости . Кирилл Шипицин | Перейти в медиабанкСамолет МС-21
Самолет МС-21. Архивное фото
МОСКВА, 31 окт - ПРАЙМ. Крупные российские авиакомпании "Аэрофлот" и "Сибирь" (S7) заказали более трехсот самолетов отечественного производства - МС-21 и Ту-214, сообщил вице-премьер РФ Виталий Савельев в рамках просветительского марафона "Знание.Наука".
"Аэрофлот" вот сейчас заказал нашей промышленности, у них же должен быть заказ, для кого она это делает. Так вот, он заказал 200 машин МС-21. А компания S7, они тоже крупный, наверное, один из крупных игроков, входящих в тройку лидеров, они заказали более 100 самолетов Ту-214", - заявил Савельев.
МС-21 - среднемагистральный пассажирский лайнер нового поколения. Летные испытания самолета на российских двигателях ПД-14 начались в этом году. Всего в самолет внедрено более 70 российских компонентов. "Ростех" ожидает, что поставки МС-21 авиакомпаниям начнутся в 2026 году.
Для увеличения объемов производства Ту-214 модернизируются и наращиваются производственные мощности, а также продолжается сертификация современных российских систем, которыми будут укомплектованы новые серийные машины. Первые поставки российских Ту-214 ожидаются в 2025 году.
Заголовок открываемого материала