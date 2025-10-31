https://1prime.ru/20251031/savelev-864105112.html
"Аэрофлот" и "Сибирь" заказали более трехсот российских самолетов
"Аэрофлот" и "Сибирь" заказали более трехсот российских самолетов - 31.10.2025, ПРАЙМ
"Аэрофлот" и "Сибирь" заказали более трехсот российских самолетов
Крупные российские авиакомпании "Аэрофлот" и "Сибирь" (S7) заказали более трехсот самолетов отечественного производства - МС-21 и Ту-214, сообщил вице-премьер... | 31.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-31T16:19+0300
2025-10-31T16:19+0300
2025-10-31T16:19+0300
бизнес
россия
рф
виталий савельев
аэрофлот
s7
ростех
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/05/860329600_0:152:2897:1782_1920x0_80_0_0_a912c8e8fad781a9c2bba56a7a699aa7.jpg
МОСКВА, 31 окт - ПРАЙМ. Крупные российские авиакомпании "Аэрофлот" и "Сибирь" (S7) заказали более трехсот самолетов отечественного производства - МС-21 и Ту-214, сообщил вице-премьер РФ Виталий Савельев в рамках просветительского марафона "Знание.Наука". "Аэрофлот" вот сейчас заказал нашей промышленности, у них же должен быть заказ, для кого она это делает. Так вот, он заказал 200 машин МС-21. А компания S7, они тоже крупный, наверное, один из крупных игроков, входящих в тройку лидеров, они заказали более 100 самолетов Ту-214", - заявил Савельев. МС-21 - среднемагистральный пассажирский лайнер нового поколения. Летные испытания самолета на российских двигателях ПД-14 начались в этом году. Всего в самолет внедрено более 70 российских компонентов. "Ростех" ожидает, что поставки МС-21 авиакомпаниям начнутся в 2026 году. Для увеличения объемов производства Ту-214 модернизируются и наращиваются производственные мощности, а также продолжается сертификация современных российских систем, которыми будут укомплектованы новые серийные машины. Первые поставки российских Ту-214 ожидаются в 2025 году.
https://1prime.ru/20251007/a320-863248615.html
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/05/860329600_161:0:2737:1932_1920x0_80_0_0_729507f485918c66b1627af1198f961b.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, рф, виталий савельев, аэрофлот, s7, ростех
Бизнес, РОССИЯ, РФ, Виталий Савельев, Аэрофлот, S7, Ростех
"Аэрофлот" и "Сибирь" заказали более трехсот российских самолетов
Савельев: "Аэрофлот" и S7 заказали более 300 самолетов МС-21 и Ту-214