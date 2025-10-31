https://1prime.ru/20251031/savelev-864105112.html

"Аэрофлот" и "Сибирь" заказали более трехсот российских самолетов

"Аэрофлот" и "Сибирь" заказали более трехсот российских самолетов - 31.10.2025, ПРАЙМ

"Аэрофлот" и "Сибирь" заказали более трехсот российских самолетов

Крупные российские авиакомпании "Аэрофлот" и "Сибирь" (S7) заказали более трехсот самолетов отечественного производства - МС-21 и Ту-214, сообщил вице-премьер... | 31.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-31T16:19+0300

2025-10-31T16:19+0300

2025-10-31T16:19+0300

бизнес

россия

рф

виталий савельев

аэрофлот

s7

ростех

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/05/860329600_0:152:2897:1782_1920x0_80_0_0_a912c8e8fad781a9c2bba56a7a699aa7.jpg

МОСКВА, 31 окт - ПРАЙМ. Крупные российские авиакомпании "Аэрофлот" и "Сибирь" (S7) заказали более трехсот самолетов отечественного производства - МС-21 и Ту-214, сообщил вице-премьер РФ Виталий Савельев в рамках просветительского марафона "Знание.Наука". "Аэрофлот" вот сейчас заказал нашей промышленности, у них же должен быть заказ, для кого она это делает. Так вот, он заказал 200 машин МС-21. А компания S7, они тоже крупный, наверное, один из крупных игроков, входящих в тройку лидеров, они заказали более 100 самолетов Ту-214", - заявил Савельев. МС-21 - среднемагистральный пассажирский лайнер нового поколения. Летные испытания самолета на российских двигателях ПД-14 начались в этом году. Всего в самолет внедрено более 70 российских компонентов. "Ростех" ожидает, что поставки МС-21 авиакомпаниям начнутся в 2026 году. Для увеличения объемов производства Ту-214 модернизируются и наращиваются производственные мощности, а также продолжается сертификация современных российских систем, которыми будут укомплектованы новые серийные машины. Первые поставки российских Ту-214 ожидаются в 2025 году.

https://1prime.ru/20251007/a320-863248615.html

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, рф, виталий савельев, аэрофлот, s7, ростех