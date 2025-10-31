https://1prime.ru/20251031/sberezheniya-864104933.html

Опрос показал отношение россиян к программе долгосрочных сбережений

Опрос показал отношение россиян к программе долгосрочных сбережений

МОСКВА, 31 окт - ПРАЙМ. Более трети россиян планируют вступить в программу долгосрочных сбережений (ПДС), свидетельствуют данные исследования Научно-исследовательского института Минфина России (НИФИ) и Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов (НАПФ). Согласно данным исследования, 77% россиян знакомы с программой, 18% уже являются участниками и еще 39% планируют открыть счет в будущем. "Совокупные результаты демонстрируют готовность большинства граждан рассмотреть ПДС в качестве инструмента личной финансовой стратегии", - отмечается в исследовании. Стремление к накоплениям, как показал опрос, остается приоритетом для россиян: 75% считают сбережения важными для благополучия, при этом 60% еще не используют какие-либо инструменты для формирования долгосрочных накоплений, что открывает широкие возможности для привлечения новых участников. Основные цели накоплений – создание резервного фонда (27%) и накопления на пенсию (26%), а также приобретение жилья (11%) и образование детей (9%) – четко коррелируют с продуктовым предложением ПДС и подтверждают ее социальную значимость для семей и граждан разных возрастов. Исследование было проведено на портале Моифинансы.рф в сентябре-октябре 2025 года и охватило более 4000 респондентов из разных регионов страны. Программа долгосрочных сбережений заработала в России с 1 января 2024 года. В рамках программы участники вносят добровольные взносы, получая софинансирование от государства. Максимальный объем софинансирования - 36 тысяч рублей в год. Кроме того, на сумму взносов в пределах 400 тысяч рублей в год предоставляется налоговый вычет. Минимальный срок участия в программе составляет 15 лет.

