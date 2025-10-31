https://1prime.ru/20251031/sejm-864083416.html

Сейм Латвии проголосовал за выход из Стамбульской конвенции

МОСКВА, 31 окт - ПРАЙМ. Сейм (парламент) Латвии проголосовал за выход из международного договора, направленного на борьбу с насилием в отношении женщин, известного как Стамбульская конвенция, учрежденная Советом Европы, сообщил портал Delfi. По данным издания, ожесточенные дебаты в парламенте продолжались 12 часов. За утверждение законопроекта проголосовали 56 депутатов, против были 32, еще двое воздержались, уточнил портал. Сторонники выхода из конвенции заявляли, что усматривают в ней давление для отказа от традиционных семейных ролей. В течение десяти дней президент Латвии Эдгарс Ринкевичс должен подписать законопроект или вернуть его на повторное рассмотрение в сейм. Ранее дипломаты Германии, Франции, Великобритании и еще 12 стран в письме, адресованном высшим должностным лицам Латвии, выразили озабоченность в связи с предстоящим решением сейма о выходе из Стамбульской конвенции. Конвенцию подписали в Стамбуле в 2011 году. Она вступила в силу три года спустя, к ней присоединились большинство государств Евросоюза. Латвия может стать второй страной, денонсировавшей договор, после Турции, которая вышла из конвенции в 2021 году.

