Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Сейм Латвии проголосовал за выход из Стамбульской конвенции - 31.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251031/sejm-864083416.html
Сейм Латвии проголосовал за выход из Стамбульской конвенции
Сейм Латвии проголосовал за выход из Стамбульской конвенции - 31.10.2025, ПРАЙМ
Сейм Латвии проголосовал за выход из Стамбульской конвенции
Сейм (парламент) Латвии проголосовал за выход из международного договора, направленного на борьбу с насилием в отношении женщин, известного как Стамбульская... | 31.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-31T02:22+0300
2025-10-31T02:22+0300
общество
экономика
мировая экономика
латвия
германия
франция
сейм
совет европы
ес
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864083416.jpg?1761866566
МОСКВА, 31 окт - ПРАЙМ. Сейм (парламент) Латвии проголосовал за выход из международного договора, направленного на борьбу с насилием в отношении женщин, известного как Стамбульская конвенция, учрежденная Советом Европы, сообщил портал Delfi. По данным издания, ожесточенные дебаты в парламенте продолжались 12 часов. За утверждение законопроекта проголосовали 56 депутатов, против были 32, еще двое воздержались, уточнил портал. Сторонники выхода из конвенции заявляли, что усматривают в ней давление для отказа от традиционных семейных ролей. В течение десяти дней президент Латвии Эдгарс Ринкевичс должен подписать законопроект или вернуть его на повторное рассмотрение в сейм. Ранее дипломаты Германии, Франции, Великобритании и еще 12 стран в письме, адресованном высшим должностным лицам Латвии, выразили озабоченность в связи с предстоящим решением сейма о выходе из Стамбульской конвенции. Конвенцию подписали в Стамбуле в 2011 году. Она вступила в силу три года спустя, к ней присоединились большинство государств Евросоюза. Латвия может стать второй страной, денонсировавшей договор, после Турции, которая вышла из конвенции в 2021 году.
латвия
германия
франция
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , мировая экономика, латвия, германия, франция, сейм, совет европы, ес
Общество , Экономика, Мировая экономика, ЛАТВИЯ, ГЕРМАНИЯ, ФРАНЦИЯ, Сейм, Совет Европы, ЕС
02:22 31.10.2025
 
Сейм Латвии проголосовал за выход из Стамбульской конвенции

Сейм Латвии проголосовал за выход из Стамбульской конвенции

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 31 окт - ПРАЙМ. Сейм (парламент) Латвии проголосовал за выход из международного договора, направленного на борьбу с насилием в отношении женщин, известного как Стамбульская конвенция, учрежденная Советом Европы, сообщил портал Delfi.
По данным издания, ожесточенные дебаты в парламенте продолжались 12 часов. За утверждение законопроекта проголосовали 56 депутатов, против были 32, еще двое воздержались, уточнил портал.
Сторонники выхода из конвенции заявляли, что усматривают в ней давление для отказа от традиционных семейных ролей.
В течение десяти дней президент Латвии Эдгарс Ринкевичс должен подписать законопроект или вернуть его на повторное рассмотрение в сейм.
Ранее дипломаты Германии, Франции, Великобритании и еще 12 стран в письме, адресованном высшим должностным лицам Латвии, выразили озабоченность в связи с предстоящим решением сейма о выходе из Стамбульской конвенции.
Конвенцию подписали в Стамбуле в 2011 году. Она вступила в силу три года спустя, к ней присоединились большинство государств Евросоюза. Латвия может стать второй страной, денонсировавшей договор, после Турции, которая вышла из конвенции в 2021 году.
 
ЭкономикаОбществоМировая экономикаЛАТВИЯГЕРМАНИЯФРАНЦИЯСеймСовет ЕвропыЕС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала