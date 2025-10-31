https://1prime.ru/20251031/shokhin-864103391.html

Шохин озвучил прогноз по снижению инвестиций в российскую экономику

СТАМБУЛ, 31 окт - ПРАЙМ. Инвестиции в российскую экономику ожидаемо понизятся в 2026 году, но сильнее прогноза Минэкономразвития в 0,5%, а нынешние значения - это инерция вложений 2024 года, заявил глава РСПП Александр Шохин в кулуарах XVIII Веронского Евразийского экономического форума в Стамбуле. В конце сентября Минэкономразвития понизило прогноз роста ВВП России на текущий год до 1%, на 2026 год - до 1,3% с 2,4% вследствие наблюдающегося постепенного охлаждения экономики. Но уже в 2027 году ждет ускорения роста до 2,8%. Схожая картина с инвестициями - на 2027 год министерство прогнозирует их рост на 3,8%. Впрочем, в Минэкономразвития отмечали, что и в 2026 году объем инвестиций все равно будет "крайне большим". "По нашей оценке, падение (инвестиций - ред.) будет не 0,5% (прогноз Минэкономразвития - ред.), а 1%", — заявил Шохин, отвечая на вопрос РИА Новости. Он пояснил, что относительно позитивные данные по инвестициям в настоящее время являются инерцией прошлых решений и не отражают будущие тенденции. "В этом году инвестиции неплохо себя вели, потому что это маховик еще крутился. Но выросли они ровно потому, что они были сделаны в 2024 году, в первой половине. Но это поставленное на баланс оборудование, которое ничего не производит. Стало быть, в 2026-м году будут минусы", — отметил глава ассоциации. Шохин подчеркнул, что сдерживание инвестиций ведет к риску, которого стремится избежать руководство страны. "Это будет то, чего боится президент. Вернее, не то, что боится, а чего он просит не допустить. А именно - переохлаждение экономики", — сказал глава РСПП. При этом, по его словам, сегодня не существует объективных критериев для определения границы между управляемым охлаждением и опасным переохлаждением. "А что такое охлаждение, но не переохлаждение, это уже что-то из области искусства, а не статистики. Гуманитарной науки. Беда в том, что экономика стала вот такой творческой наукой, креативной индустрией", — резюмировал Шохин. Инвестиции в основной капитал в 2024 году выросли на 7,4%. В первом квартале текущего года показатель увеличился на 8,7% в годовом выражении, во втором рост замедлился до 1,5%.

