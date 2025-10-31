https://1prime.ru/20251031/sikorskiy-864109150.html

Сикорский сделал неожиданное заявление о ЕС

Сикорский сделал неожиданное заявление о ЕС - 31.10.2025, ПРАЙМ

Сикорский сделал неожиданное заявление о ЕС

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский допустил возможность выхода страны из Европейского союза. Его слова приводит издание Onet. | 31.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-31T18:54+0300

2025-10-31T18:54+0300

2025-10-31T18:54+0300

польша

европа

брюссель

анджей дуда

радослав сикорский

ес

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859572439_0:130:1499:973_1920x0_80_0_0_34139e08b0ca7d6b772517764a8047e9.jpg

МОСКВА, 31 окт — ПРАЙМ. Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский допустил возможность выхода страны из Европейского союза. Его слова приводит издание Onet. "Да, потому что у нас есть политики, которые инстинктивно отвергают любую инициативу от Европы," — сказал Сикорский, отвечая на вопрос о перспективе выхода Польши из ЕС в будущем. В качестве примера он привел, как бывший президент Анджей Дуда выступал против энергосберегающих ламп, хотя такое предложение обсуждалось на Европейском совете с участием покойного президента Леха Качиньского. Министр также отметил, что правые националисты в Польше привыкли считать европейские инициативы ошибочными. Он считает, что это разрушительно, так как именно подобное отношение привело к Brexit. В последнее время в ряде стран все чаще звучат призывы к выходу из Европейского союза. Например, 7 августа лидер ультраправой нидерландской партии "Форум за демократию" Тьерри Боде на фоне торговой политики Брюсселя призвал к выходу Нидерландов из ЕС. А 9 октября глава французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо также выразил мнение о необходимости выхода Франции из этой организации.

https://1prime.ru/20251031/plany-864106758.html

https://1prime.ru/20251031/ukraina-864108908.html

польша

европа

брюссель

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

польша, европа, брюссель, анджей дуда, радослав сикорский, ес