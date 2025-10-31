Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
польша
европа
брюссель
анджей дуда
радослав сикорский
ес
МОСКВА, 31 окт — ПРАЙМ. Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский допустил возможность выхода страны из Европейского союза. Его слова приводит издание Onet. "Да, потому что у нас есть политики, которые инстинктивно отвергают любую инициативу от Европы," — сказал Сикорский, отвечая на вопрос о перспективе выхода Польши из ЕС в будущем. В качестве примера он привел, как бывший президент Анджей Дуда выступал против энергосберегающих ламп, хотя такое предложение обсуждалось на Европейском совете с участием покойного президента Леха Качиньского. Министр также отметил, что правые националисты в Польше привыкли считать европейские инициативы ошибочными. Он считает, что это разрушительно, так как именно подобное отношение привело к Brexit. В последнее время в ряде стран все чаще звучат призывы к выходу из Европейского союза. Например, 7 августа лидер ультраправой нидерландской партии "Форум за демократию" Тьерри Боде на фоне торговой политики Брюсселя призвал к выходу Нидерландов из ЕС. А 9 октября глава французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо также выразил мнение о необходимости выхода Франции из этой организации.
польша
европа
брюссель
польша, европа, брюссель, анджей дуда, радослав сикорский, ес
ПОЛЬША, ЕВРОПА, Брюссель, Анджей Дуда, Радослав Сикорский, ЕС
18:54 31.10.2025
 
Сикорский сделал неожиданное заявление о ЕС

© РИА Новости . Алексей Даничев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Польши Радослав Сикорский
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 31 окт — ПРАЙМ. Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский допустил возможность выхода страны из Европейского союза. Его слова приводит издание Onet.
"Да, потому что у нас есть политики, которые инстинктивно отвергают любую инициативу от Европы," — сказал Сикорский, отвечая на вопрос о перспективе выхода Польши из ЕС в будущем.
В качестве примера он привел, как бывший президент Анджей Дуда выступал против энергосберегающих ламп, хотя такое предложение обсуждалось на Европейском совете с участием покойного президента Леха Качиньского.
Министр также отметил, что правые националисты в Польше привыкли считать европейские инициативы ошибочными. Он считает, что это разрушительно, так как именно подобное отношение привело к Brexit.
В последнее время в ряде стран все чаще звучат призывы к выходу из Европейского союза. Например, 7 августа лидер ультраправой нидерландской партии "Форум за демократию" Тьерри Боде на фоне торговой политики Брюсселя призвал к выходу Нидерландов из ЕС. А 9 октября глава французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо также выразил мнение о необходимости выхода Франции из этой организации.
ПОЛЬШАЕВРОПАБрюссельАнджей ДудаРадослав СикорскийЕС
 
 
Заголовок открываемого материала