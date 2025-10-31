https://1prime.ru/20251031/spacex-864101611.html

WSJ: SpaceX получит два миллиарда долларов на разработку спутников

WSJ: SpaceX получит два миллиарда долларов на разработку спутников - 31.10.2025, ПРАЙМ

WSJ: SpaceX получит два миллиарда долларов на разработку спутников

Американская компания SpaceX, как ожидается, получит два миллиарда долларов на разработку спутников, способных отслеживать ракеты и авиацию, в рамках проекта... | 31.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-31T13:29+0300

2025-10-31T13:29+0300

2025-10-31T13:34+0300

сша

spacex

в мире

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/06/863205764_0:135:2594:1594_1920x0_80_0_0_cb9087bda03c77eeb7f9f00f7c0cd134.jpg

МОСКВА, 31 окт - ПРАЙМ. Американская компания SpaceX, как ожидается, получит два миллиарда долларов на разработку спутников, способных отслеживать ракеты и авиацию, в рамках проекта "Золотой купол", сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники."SpaceX получит два миллиарда долларов на разработку спутников, которые могут отслеживать ракеты и самолеты в рамках проекта президента (США Дональда - ред.) Трампа "Золотой купол", - говорится в сообщении издания.По данным газеты, финансирование было включено в законопроект о расходах и налогах, подписанный американским лидером в июле, однако публично не связывало проект с каким-либо подрядчиком.Газета подчеркивает, что планируемая система "обнаружения движущихся воздушных целей" может в конечном итоге иметь на вооружении до 600 спутников.Кроме того, по словам источников, SpaceX, как ожидается, будет играть важную роль и в двух других "спутниковых сетях" Пентагона. Одна из них, Milnet, будет передавать конфиденциальные военные сообщения, а другая будет использовать спутники, способные отслеживать транспортные средства на земле.Издание подчеркивает растущее влияние компании на национальную безопасность США.В мае президент США Дональд Трамп сообщил, что американские власти выбрали архитектуру для своей системы ПРО "Золотой купол", которая обойдётся стране примерно в 175 миллиардов долларов. Он отметил, что система будет включать наземные, морские и космические системы, а ввод её в эксплуатацию ожидается до конца его второго президентского срока. Телеканал CNN со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, позднее сообщал, что первое крупное тестирование "Золотого купола" планируется на конец 2028 года.

https://1prime.ru/20251028/mask-864004515.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сша, spacex, в мире