WSJ: SpaceX получит два миллиарда долларов на разработку спутников

2025-10-31T13:29+0300
2025-10-31T13:29+0300
2025-10-31T13:34+0300
МОСКВА, 31 окт - ПРАЙМ. Американская компания SpaceX, как ожидается, получит два миллиарда долларов на разработку спутников, способных отслеживать ракеты и авиацию, в рамках проекта "Золотой купол", сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники."SpaceX получит два миллиарда долларов на разработку спутников, которые могут отслеживать ракеты и самолеты в рамках проекта президента (США Дональда - ред.) Трампа "Золотой купол", - говорится в сообщении издания.По данным газеты, финансирование было включено в законопроект о расходах и налогах, подписанный американским лидером в июле, однако публично не связывало проект с каким-либо подрядчиком.Газета подчеркивает, что планируемая система "обнаружения движущихся воздушных целей" может в конечном итоге иметь на вооружении до 600 спутников.Кроме того, по словам источников, SpaceX, как ожидается, будет играть важную роль и в двух других "спутниковых сетях" Пентагона. Одна из них, Milnet, будет передавать конфиденциальные военные сообщения, а другая будет использовать спутники, способные отслеживать транспортные средства на земле.Издание подчеркивает растущее влияние компании на национальную безопасность США.В мае президент США Дональд Трамп сообщил, что американские власти выбрали архитектуру для своей системы ПРО "Золотой купол", которая обойдётся стране примерно в 175 миллиардов долларов. Он отметил, что система будет включать наземные, морские и космические системы, а ввод её в эксплуатацию ожидается до конца его второго президентского срока. Телеканал CNN со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, позднее сообщал, что первое крупное тестирование "Золотого купола" планируется на конец 2028 года.
МОСКВА, 31 окт - ПРАЙМ. Американская компания SpaceX, как ожидается, получит два миллиарда долларов на разработку спутников, способных отслеживать ракеты и авиацию, в рамках проекта "Золотой купол", сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники.
"SpaceX получит два миллиарда долларов на разработку спутников, которые могут отслеживать ракеты и самолеты в рамках проекта президента (США Дональда - ред.) Трампа "Золотой купол", - говорится в сообщении издания.
По данным газеты, финансирование было включено в законопроект о расходах и налогах, подписанный американским лидером в июле, однако публично не связывало проект с каким-либо подрядчиком.
Газета подчеркивает, что планируемая система "обнаружения движущихся воздушных целей" может в конечном итоге иметь на вооружении до 600 спутников.
Кроме того, по словам источников, SpaceX, как ожидается, будет играть важную роль и в двух других "спутниковых сетях" Пентагона. Одна из них, Milnet, будет передавать конфиденциальные военные сообщения, а другая будет использовать спутники, способные отслеживать транспортные средства на земле.
Издание подчеркивает растущее влияние компании на национальную безопасность США.
В мае президент США Дональд Трамп сообщил, что американские власти выбрали архитектуру для своей системы ПРО "Золотой купол", которая обойдётся стране примерно в 175 миллиардов долларов. Он отметил, что система будет включать наземные, морские и космические системы, а ввод её в эксплуатацию ожидается до конца его второго президентского срока. Телеканал CNN со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, позднее сообщал, что первое крупное тестирование "Золотого купола" планируется на конец 2028 года.
