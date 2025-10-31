https://1prime.ru/20251031/ssha-864084165.html

США признали нарушения прав человека в секторе Газа, пишут СМИ

США признали нарушения прав человека в секторе Газа, пишут СМИ - 31.10.2025, ПРАЙМ

США признали нарушения прав человека в секторе Газа, пишут СМИ

США в правительственном докладе впервые признали возможные нарушения прав человека в секторе Газа со стороны израильских военных, утверждает газета Washington... | 31.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-31T03:41+0300

2025-10-31T03:41+0300

2025-10-31T03:41+0300

общество

экономика

мировая экономика

сша

израиль

газа

биньямин нетаньяху

дональд трамп

мус

washington post

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864084165.jpg?1761871268

ВАШИНГТОН, 31 окт - ПРАЙМ. США в правительственном докладе впервые признали возможные нарушения прав человека в секторе Газа со стороны израильских военных, утверждает газета Washington Post со ссылкой на неназванных американских чиновников. "Выводы Управления генерального инспектора госдепа США знаменуют собой первый случай, когда в докладе правительства США признаются масштабы действий Израиля в секторе Газа, подпадающих под действие законов Лихи - эпохального законодательства, запрещающего США оказывать помощь в обеспечении безопасности иностранным военным подразделениям, обоснованно обвиняемым в грубых нарушениях прав человека", - сообщает газета. В частности в засекреченном отчете американского наблюдательного органа говорится, что израильские военные потенциально совершили сотни нарушений, попадающих под законодательство США. На изучение данных инцидентов госдепу потребуется несколько лет, отмечают источники издания. Международный уголовный суд (МУС) в конце ноября 2024 года выдал ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и экс-министра обороны Израиля Йоава Галанта за предполагаемые военные преступления в секторе Газа. Палата предварительного производства МУС отклонила доводы Израиля, пытавшегося оспорить юрисдикцию МУС на выдачу ордеров в отношении его граждан и расследование ситуации в Палестине в целом. Ранее президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ о санкциях против МУС за действия против Вашингтона и его союзников, включая Израиль.

сша

израиль

газа

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , мировая экономика, сша, израиль, газа, биньямин нетаньяху, дональд трамп, мус, washington post