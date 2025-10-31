https://1prime.ru/20251031/ssha-864086319.html
В США рассказали о преимуществах "Буревестника"
В США рассказали о преимуществах "Буревестника"
31.10.2025
ВАШИНГТОН, 31 окт - ПРАЙМ. Оборонительные возможности, которые РФ получает благодаря ракете "Буревестник" и аппарату "Посейдон", заставят Запад отложить потенциальные мысли о первом ударе против Москвы, заявил РИА Новости подполковник в отставке Сухопутных сил США Эрл Расмуссен.
"Это заставит отложить любые потенциальные мысли о первом ударе со стороны Запада, а также вынудит серьезно задуматься некоторых высокопоставленных представителей США и НАТО, которые считают, что они могли бы "выиграть" ядерное или прямое столкновение с применением обычных вооружений", - сказал Расмуссен.
Он назвал "Буревестник" и "Посейдон" технологическими достижениями, которые хорошо вписываются в оборонительную и контратакующую стратегии России.
Россия во вторник провела испытания подводного аппарата "Посейдон", сообщил президент РФ Владимир Путин.
Ранее Путин сообщил, что испытания крылатой ракеты неограниченной дальности "Буревестник" с ядерной энергетической установкой завершены. Как доложил главе государства начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов, ракета "Буревестник" продемонстрировала высокие возможности по обходу средств противоракетной и противовоздушной обороны. По его словам, ракета совершила испытательный полет на 14 тысяч километров, и это не предел.
