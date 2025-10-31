https://1prime.ru/20251031/ssha-864086319.html

В США рассказали о преимуществах "Буревестника"

В США рассказали о преимуществах "Буревестника" - 31.10.2025, ПРАЙМ

В США рассказали о преимуществах "Буревестника"

Оборонительные возможности, которые РФ получает благодаря ракете "Буревестник" и аппарату "Посейдон", заставят Запад отложить потенциальные мысли о первом ударе | 31.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-31T05:32+0300

2025-10-31T05:32+0300

2025-10-31T05:32+0300

технологии

энергетика

россия

рф

запад

сша

владимир путин

валерий герасимов

нато

вс рф

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864086319.jpg?1761877971

ВАШИНГТОН, 31 окт - ПРАЙМ. Оборонительные возможности, которые РФ получает благодаря ракете "Буревестник" и аппарату "Посейдон", заставят Запад отложить потенциальные мысли о первом ударе против Москвы, заявил РИА Новости подполковник в отставке Сухопутных сил США Эрл Расмуссен. "Это заставит отложить любые потенциальные мысли о первом ударе со стороны Запада, а также вынудит серьезно задуматься некоторых высокопоставленных представителей США и НАТО, которые считают, что они могли бы "выиграть" ядерное или прямое столкновение с применением обычных вооружений", - сказал Расмуссен. Он назвал "Буревестник" и "Посейдон" технологическими достижениями, которые хорошо вписываются в оборонительную и контратакующую стратегии России. Россия во вторник провела испытания подводного аппарата "Посейдон", сообщил президент РФ Владимир Путин. Ранее Путин сообщил, что испытания крылатой ракеты неограниченной дальности "Буревестник" с ядерной энергетической установкой завершены. Как доложил главе государства начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов, ракета "Буревестник" продемонстрировала высокие возможности по обходу средств противоракетной и противовоздушной обороны. По его словам, ракета совершила испытательный полет на 14 тысяч километров, и это не предел.

рф

запад

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, россия, рф, запад, сша, владимир путин, валерий герасимов, нато, вс рф