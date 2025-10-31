Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В США обеспокоены позицией Трампа по Украине, сообщили СМИ - 31.10.2025, ПРАЙМ
В США обеспокоены позицией Трампа по Украине, сообщили СМИ
В США обеспокоены позицией Трампа по Украине, сообщили СМИ - 31.10.2025, ПРАЙМ
В США обеспокоены позицией Трампа по Украине, сообщили СМИ
Позиция президента США Дональда Трампа в отношении Украины вызывает обеспокоенность европейских союзников Вашингтона, сообщает телеканал Fox News. | 31.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-31T07:30+0300
2025-10-31T07:30+0300
МОСКВА, 31 окт - ПРАЙМ. Позиция президента США Дональда Трампа в отношении Украины вызывает обеспокоенность европейских союзников Вашингтона, сообщает телеканал Fox News. Как отмечает телеканал после того, как Трамп заявил о решительной поддержке Украины и пообещал положить конец российскому вторжению, теперь он, похоже, гораздо менее заинтересован в оказании помощи Киеву или принуждении к прекращению войны. "Это выразилось в задержках с военной помощью, выводе войск и смягчении риторики в отношении России. Этот сдвиг вызывает у союзников неопределенность относительно его конечной цели", - сообщает телеканал. По мнению телеканала, этот "поворот" Трампа начался две недели назад, когда он не предоставил ракеты Tomahawk посетившему Вашингтон Владимиру Зеленскому. Президент России Владимир Путин и его американский коллега в ходе встречи на Аляске 15 августа обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно. Российский президент по итогам саммита заявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что Россия заинтересована в том, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер. Ранее Путин не раз подчеркивал, что для долгосрочного урегулирования украинского кризиса должны быть устранены его первопричины.
07:30 31.10.2025
 
В США обеспокоены позицией Трампа по Украине, сообщили СМИ

Fox News: Европа обеспокоена позицией Трампа по Украине

МОСКВА, 31 окт - ПРАЙМ. Позиция президента США Дональда Трампа в отношении Украины вызывает обеспокоенность европейских союзников Вашингтона, сообщает телеканал Fox News.
Как отмечает телеканал после того, как Трамп заявил о решительной поддержке Украины и пообещал положить конец российскому вторжению, теперь он, похоже, гораздо менее заинтересован в оказании помощи Киеву или принуждении к прекращению войны.
"Это выразилось в задержках с военной помощью, выводе войск и смягчении риторики в отношении России. Этот сдвиг вызывает у союзников неопределенность относительно его конечной цели", - сообщает телеканал.
По мнению телеканала, этот "поворот" Трампа начался две недели назад, когда он не предоставил ракеты Tomahawk посетившему Вашингтон Владимиру Зеленскому.
Президент России Владимир Путин и его американский коллега в ходе встречи на Аляске 15 августа обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно. Российский президент по итогам саммита заявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что Россия заинтересована в том, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер.
Ранее Путин не раз подчеркивал, что для долгосрочного урегулирования украинского кризиса должны быть устранены его первопричины.
 
