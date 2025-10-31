https://1prime.ru/20251031/ssha-864089030.html
В США обеспокоены позицией Трампа по Украине, сообщили СМИ
В США обеспокоены позицией Трампа по Украине, сообщили СМИ - 31.10.2025, ПРАЙМ
В США обеспокоены позицией Трампа по Украине, сообщили СМИ
Позиция президента США Дональда Трампа в отношении Украины вызывает обеспокоенность европейских союзников Вашингтона, сообщает телеканал Fox News. | 31.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-31T07:30+0300
2025-10-31T07:30+0300
2025-10-31T07:30+0300
мировая экономика
экономика
украина
сша
вашингтон
дональд трамп
владимир путин
владимир зеленский
fox news
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864089030.jpg?1761885058
МОСКВА, 31 окт - ПРАЙМ. Позиция президента США Дональда Трампа в отношении Украины вызывает обеспокоенность европейских союзников Вашингтона, сообщает телеканал Fox News.
Как отмечает телеканал после того, как Трамп заявил о решительной поддержке Украины и пообещал положить конец российскому вторжению, теперь он, похоже, гораздо менее заинтересован в оказании помощи Киеву или принуждении к прекращению войны.
"Это выразилось в задержках с военной помощью, выводе войск и смягчении риторики в отношении России. Этот сдвиг вызывает у союзников неопределенность относительно его конечной цели", - сообщает телеканал.
По мнению телеканала, этот "поворот" Трампа начался две недели назад, когда он не предоставил ракеты Tomahawk посетившему Вашингтон Владимиру Зеленскому.
Президент России Владимир Путин и его американский коллега в ходе встречи на Аляске 15 августа обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно. Российский президент по итогам саммита заявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что Россия заинтересована в том, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер.
Ранее Путин не раз подчеркивал, что для долгосрочного урегулирования украинского кризиса должны быть устранены его первопричины.
украина
сша
вашингтон
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, украина, сша, вашингтон, дональд трамп, владимир путин, владимир зеленский, fox news
Мировая экономика, Экономика, УКРАИНА, США, ВАШИНГТОН, Дональд Трамп, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Fox News
В США обеспокоены позицией Трампа по Украине, сообщили СМИ
Fox News: Европа обеспокоена позицией Трампа по Украине
МОСКВА, 31 окт - ПРАЙМ. Позиция президента США Дональда Трампа в отношении Украины вызывает обеспокоенность европейских союзников Вашингтона, сообщает телеканал Fox News.
Как отмечает телеканал после того, как Трамп заявил о решительной поддержке Украины и пообещал положить конец российскому вторжению, теперь он, похоже, гораздо менее заинтересован в оказании помощи Киеву или принуждении к прекращению войны.
"Это выразилось в задержках с военной помощью, выводе войск и смягчении риторики в отношении России. Этот сдвиг вызывает у союзников неопределенность относительно его конечной цели", - сообщает телеканал.
По мнению телеканала, этот "поворот" Трампа начался две недели назад, когда он не предоставил ракеты Tomahawk посетившему Вашингтон Владимиру Зеленскому.
Президент России Владимир Путин и его американский коллега в ходе встречи на Аляске 15 августа обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно. Российский президент по итогам саммита заявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что Россия заинтересована в том, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер.
Ранее Путин не раз подчеркивал, что для долгосрочного урегулирования украинского кризиса должны быть устранены его первопричины.