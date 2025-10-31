Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Минфин США прокомментировал сделку по TikTok - 31.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251031/ssha-864109761.html
Минфин США прокомментировал сделку по TikTok
Минфин США прокомментировал сделку по TikTok - 31.10.2025, ПРАЙМ
Минфин США прокомментировал сделку по TikTok
Перевод бизнеса социальной сети TikTok под американский контроль полностью согласован и должен произойти очень скоро, заявил министр финансов США Скотт Бессент... | 31.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-31T19:44+0300
2025-10-31T19:44+0300
технологии
финансы
сша
китай
пекин
дональд трамп
скотт бессент
джей ди вэнс
tiktok
financial times
https://cdnn.1prime.ru/img/83178/17/831781781_0:109:2400:1459_1920x0_80_0_0_723693afcaf5dfa74024d5d6e1210fda.jpg
ВАШИНГТОН, 31 окт - ПРАЙМ. Перевод бизнеса социальной сети TikTok под американский контроль полностью согласован и должен произойти очень скоро, заявил министр финансов США Скотт Бессент в интервью газете Financial Times. "Все улажено и мы должны увидеть транзакцию очень скоро", - сообщил чиновник, комментируя сделку по TikTok. В конце сентября президент США Дональд Трамп подписал указ о сделке по продаже соцсети TikTok американским инвесторам. Как отметил вице-президент США Джей Ди Вэнс во время церемонии подписания, компания будет стоить примерно 14 миллиардов долларов после заключения сделки. Ранее Трамп в телефонном разговоре с Си Цзиньпином заявил, что США надеются содействовать торговому сотрудничеству с Китаем, будут поддерживать двусторонние консультации для надлежащего решения вопроса с TikTok. Председатель КНР же отметил, что позиция Китая по вопросу TikTok ясна, Пекин уважает пожелания компаний и рад, что они ведут переговоры на основе рыночных правил. TikTok - приложение для создания и просмотра коротких видео, принадлежащее китайской компании ByteDance. Выпущенное в 2018 году, оно стало лидером в сегменте приложений для коротких видео в Китае и завоевывает популярность по всему миру.
https://1prime.ru/20251007/tiktok--863236300.html
сша
китай
пекин
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83178/17/831781781_212:0:2345:1600_1920x0_80_0_0_542d47e81f98cd926b6cf486270f0bac.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
технологии, финансы, сша, китай, пекин, дональд трамп, скотт бессент, джей ди вэнс, tiktok, financial times, bytedance, мировая экономика
Технологии, Финансы, США, КИТАЙ, Пекин, Дональд Трамп, Скотт Бессент, Джей Ди Вэнс, TikTok, Financial Times, ByteDance, Мировая экономика
19:44 31.10.2025
 
Минфин США прокомментировал сделку по TikTok

Бессент: перевод бизнеса TikTok под контроль США должен произойти очень скоро

!TikTok
!TikTok
!TikTok . Архивное фото
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ВАШИНГТОН, 31 окт - ПРАЙМ. Перевод бизнеса социальной сети TikTok под американский контроль полностью согласован и должен произойти очень скоро, заявил министр финансов США Скотт Бессент в интервью газете Financial Times.
"Все улажено и мы должны увидеть транзакцию очень скоро", - сообщил чиновник, комментируя сделку по TikTok.
В конце сентября президент США Дональд Трамп подписал указ о сделке по продаже соцсети TikTok американским инвесторам. Как отметил вице-президент США Джей Ди Вэнс во время церемонии подписания, компания будет стоить примерно 14 миллиардов долларов после заключения сделки.
Ранее Трамп в телефонном разговоре с Си Цзиньпином заявил, что США надеются содействовать торговому сотрудничеству с Китаем, будут поддерживать двусторонние консультации для надлежащего решения вопроса с TikTok. Председатель КНР же отметил, что позиция Китая по вопросу TikTok ясна, Пекин уважает пожелания компаний и рад, что они ведут переговоры на основе рыночных правил.
TikTok - приложение для создания и просмотра коротких видео, принадлежащее китайской компании ByteDance. Выпущенное в 2018 году, оно стало лидером в сегменте приложений для коротких видео в Китае и завоевывает популярность по всему миру.
Кадр видео заявления Дональда Трампа про TikTok
Трамп заявил, что спас TikTok
7 октября, 10:24
 
ТехнологииФинансыСШАКИТАЙПекинДональд ТрампСкотт БессентДжей Ди ВэнсTikTokFinancial TimesByteDanceМировая экономика
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала