США найдут альтернативу редкоземельным металлам из КНР, заявил Бессент
США найдут альтернативу редкоземельным металлам из КНР, заявил Бессент
ВАШИНГТОН, 31 окт - ПРАЙМ. Глава минфина США Скотт Бессент в интервью газете Financial Times выразил уверенность, что Вашингтон найдет альтернативу китайским источникам поставок редкоземельных металлов в течение двух лет. "Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что Пекин "совершил настоящую ошибку", пригрозив прекратить экспорт своих редкоземельных металлов, настаивая на том, что США обеспечат альтернативные поставки в течение двух лет", - говорится в публикации. Бессент добавил, что влияние Китая на США в сфере редкоземельных металлов продлится не более 12–24 месяцев.
