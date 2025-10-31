https://1prime.ru/20251031/ssha-864110626.html

США найдут альтернативу редкоземельным металлам из КНР, заявил Бессент

США найдут альтернативу редкоземельным металлам из КНР, заявил Бессент - 31.10.2025, ПРАЙМ

США найдут альтернативу редкоземельным металлам из КНР, заявил Бессент

Глава минфина США Скотт Бессент в интервью газете Financial Times выразил уверенность, что Вашингтон найдет альтернативу китайским источникам поставок... | 31.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-31T20:22+0300

2025-10-31T20:22+0300

2025-10-31T20:22+0300

мировая экономика

сша

вашингтон

пекин

скотт бессент

financial times

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/1f/864110440_0:0:3209:1805_1920x0_80_0_0_403d5eebae12b482be288662460c7be7.jpg

ВАШИНГТОН, 31 окт - ПРАЙМ. Глава минфина США Скотт Бессент в интервью газете Financial Times выразил уверенность, что Вашингтон найдет альтернативу китайским источникам поставок редкоземельных металлов в течение двух лет. "Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что Пекин "совершил настоящую ошибку", пригрозив прекратить экспорт своих редкоземельных металлов, настаивая на том, что США обеспечат альтернативные поставки в течение двух лет", - говорится в публикации. Бессент добавил, что влияние Китая на США в сфере редкоземельных металлов продлится не более 12–24 месяцев.

https://1prime.ru/20251027/kitay-863983893.html

сша

вашингтон

пекин

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, сша, вашингтон, пекин, скотт бессент, financial times