США найдут альтернативу редкоземельным металлам из КНР, заявил Бессент - 31.10.2025
https://1prime.ru/20251031/ssha-864110626.html
США найдут альтернативу редкоземельным металлам из КНР, заявил Бессент
США найдут альтернативу редкоземельным металлам из КНР, заявил Бессент - 31.10.2025, ПРАЙМ
США найдут альтернативу редкоземельным металлам из КНР, заявил Бессент
Глава минфина США Скотт Бессент в интервью газете Financial Times выразил уверенность, что Вашингтон найдет альтернативу китайским источникам поставок... | 31.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-31T20:22+0300
2025-10-31T20:22+0300
мировая экономика
сша
вашингтон
пекин
скотт бессент
financial times
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/1f/864110440_0:0:3209:1805_1920x0_80_0_0_403d5eebae12b482be288662460c7be7.jpg
ВАШИНГТОН, 31 окт - ПРАЙМ. Глава минфина США Скотт Бессент в интервью газете Financial Times выразил уверенность, что Вашингтон найдет альтернативу китайским источникам поставок редкоземельных металлов в течение двух лет. "Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что Пекин "совершил настоящую ошибку", пригрозив прекратить экспорт своих редкоземельных металлов, настаивая на том, что США обеспечат альтернативные поставки в течение двух лет", - говорится в публикации. Бессент добавил, что влияние Китая на США в сфере редкоземельных металлов продлится не более 12–24 месяцев.
мировая экономика, сша, вашингтон, пекин, скотт бессент, financial times
Мировая экономика, США, ВАШИНГТОН, Пекин, Скотт Бессент, Financial Times
20:22 31.10.2025
 
США найдут альтернативу редкоземельным металлам из КНР, заявил Бессент

Бессент: США найдут альтернативу редкоземельным металлам из КНР

© РИА Новости . POOL | Перейти в медиабанкМинистр финансов США Скотт Бессент
Министр финансов США Скотт Бессент - ПРАЙМ, 1920, 31.10.2025
Министр финансов США Скотт Бессент. Архивное фото
© РИА Новости . POOL
Перейти в медиабанк
ВАШИНГТОН, 31 окт - ПРАЙМ. Глава минфина США Скотт Бессент в интервью газете Financial Times выразил уверенность, что Вашингтон найдет альтернативу китайским источникам поставок редкоземельных металлов в течение двух лет.
"Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что Пекин "совершил настоящую ошибку", пригрозив прекратить экспорт своих редкоземельных металлов, настаивая на том, что США обеспечат альтернативные поставки в течение двух лет", - говорится в публикации.
Бессент добавил, что влияние Китая на США в сфере редкоземельных металлов продлится не более 12–24 месяцев.
27 октября, 16:59
Редкоземельная компания КНР увеличила чистую прибыль на 280%
27 октября, 16:59
 
Мировая экономикаСШАВАШИНГТОНПекинСкотт БессентFinancial Times
 
 
Заголовок открываемого материала