https://1prime.ru/20251031/ssha-864111448.html
Трамп рассказал подробности разговора с Орбаном
Трамп рассказал подробности разговора с Орбаном - 31.10.2025, ПРАЙМ
Трамп рассказал подробности разговора с Орбаном
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан просил президента США Дональда Трампа исключить Венгрию из санкций против российской нефти, заявил глава Белого дома,... | 31.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-31T21:18+0300
2025-10-31T21:18+0300
2025-10-31T21:18+0300
россия
венгрия
сша
дональд трамп
в мире
виктор орбан
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/10/860791813_0:0:1650:928_1920x0_80_0_0_d80cde55107b4d051965d26da9e46070.jpg
ВАШИНГТОН, 31 окт - ПРАЙМ. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан просил президента США Дональда Трампа исключить Венгрию из санкций против российской нефти, заявил глава Белого дома, отметив, что пока не дал такое разрешение. "Он просил исключить, но мы пока не дали разрешения, но он просил", - сказал Трамп журналистам.
https://1prime.ru/20251031/tramp-864107137.html
венгрия
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/10/860791813_0:0:1491:1118_1920x0_80_0_0_071ffd65836685ea368c447eadb2a882.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, венгрия, сша, дональд трамп, в мире, виктор орбан
РОССИЯ, ВЕНГРИЯ, США, Дональд Трамп, В мире, Виктор Орбан
Трамп рассказал подробности разговора с Орбаном
Трамп: Орбан просил исключить Венгрию из санкций против российской нефти