Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Трамп рассказал подробности разговора с Орбаном - 31.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251031/ssha-864111448.html
Трамп рассказал подробности разговора с Орбаном
Трамп рассказал подробности разговора с Орбаном - 31.10.2025, ПРАЙМ
Трамп рассказал подробности разговора с Орбаном
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан просил президента США Дональда Трампа исключить Венгрию из санкций против российской нефти, заявил глава Белого дома,... | 31.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-31T21:18+0300
2025-10-31T21:18+0300
россия
венгрия
сша
дональд трамп
в мире
виктор орбан
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/10/860791813_0:0:1650:928_1920x0_80_0_0_d80cde55107b4d051965d26da9e46070.jpg
ВАШИНГТОН, 31 окт - ПРАЙМ. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан просил президента США Дональда Трампа исключить Венгрию из санкций против российской нефти, заявил глава Белого дома, отметив, что пока не дал такое разрешение. "Он просил исключить, но мы пока не дали разрешения, но он просил", - сказал Трамп журналистам.
https://1prime.ru/20251031/tramp-864107137.html
венгрия
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/10/860791813_0:0:1491:1118_1920x0_80_0_0_071ffd65836685ea368c447eadb2a882.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, венгрия, сша, дональд трамп, в мире, виктор орбан
РОССИЯ, ВЕНГРИЯ, США, Дональд Трамп, В мире, Виктор Орбан
21:18 31.10.2025
 
Трамп рассказал подробности разговора с Орбаном

Трамп: Орбан просил исключить Венгрию из санкций против российской нефти

© РИА Новости . POOL | Перейти в медиабанкПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 31.10.2025
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© РИА Новости . POOL
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ВАШИНГТОН, 31 окт - ПРАЙМ. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан просил президента США Дональда Трампа исключить Венгрию из санкций против российской нефти, заявил глава Белого дома, отметив, что пока не дал такое разрешение.
"Он просил исключить, но мы пока не дали разрешения, но он просил", - сказал Трамп журналистам.
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 31.10.2025
В США запаниковали из-за поступка Трампа в отношении России
17:48
 
РОССИЯВЕНГРИЯСШАДональд ТрампВ миреВиктор Орбан
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала