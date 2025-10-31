Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Аэропорт Кеннеди приостановил работу из-за нехватки персонала - 31.10.2025
Аэропорт Кеннеди приостановил работу из-за нехватки персонала
2025-10-31T22:10+0300
2025-10-31T22:10+0300
бизнес
мировая экономика
сша
нью-йорк
джон кеннеди
дональд трамп
ВАШИНГТОН, 31 окт - ПРАЙМ. Международный аэропорт имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке приостановил работу из-за нехватки персонала на фоне продолжающегося шатдауна правительства, следует из базы данных Федерального управления гражданской авиации США (FAA). Согласно сообщению, ограничение на полеты будет действовать с 18.07 до 19.30 по Гринвичу (с 21.07 до 22.30 мск). В США 1 октября начался новый финансовый год, при этом конгресс не успел согласовать бюджет, и правительство теперь не может работать. Такой шатдаун в Соединенных Штатах подразумевает прекращение работы части госучреждений, финансируемых непосредственно конгрессом, из-за отсутствия согласованного бюджета на следующий финансовый год, и это не редкая ситуация. Президент США Дональд Трамп объявлял ранее, что может использовать период перерыва в функционировании правительства для массовых сокращений персонала и выплат. По его словам, проблему в согласовании бюджета создала позиция демократов, а нынешнюю ситуацию Белый дом использует, чтобы избавиться от программ, которые не нравятся республиканцам.
сша
нью-йорк
бизнес, мировая экономика, сша, нью-йорк, джон кеннеди, дональд трамп
Бизнес, Мировая экономика, США, Нью-Йорк, Джон Кеннеди, Дональд Трамп
22:10 31.10.2025
 
ВАШИНГТОН, 31 окт - ПРАЙМ. Международный аэропорт имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке приостановил работу из-за нехватки персонала на фоне продолжающегося шатдауна правительства, следует из базы данных Федерального управления гражданской авиации США (FAA).
Согласно сообщению, ограничение на полеты будет действовать с 18.07 до 19.30 по Гринвичу (с 21.07 до 22.30 мск).
В США 1 октября начался новый финансовый год, при этом конгресс не успел согласовать бюджет, и правительство теперь не может работать. Такой шатдаун в Соединенных Штатах подразумевает прекращение работы части госучреждений, финансируемых непосредственно конгрессом, из-за отсутствия согласованного бюджета на следующий финансовый год, и это не редкая ситуация. Президент США Дональд Трамп объявлял ранее, что может использовать период перерыва в функционировании правительства для массовых сокращений персонала и выплат. По его словам, проблему в согласовании бюджета создала позиция демократов, а нынешнюю ситуацию Белый дом использует, чтобы избавиться от программ, которые не нравятся республиканцам.
Аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге - ПРАЙМ, 1920, 20.10.2025
Появились подробности о нештатной посадке самолета AZAL в Пулково
20 октября, 12:09
 
