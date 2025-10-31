https://1prime.ru/20251031/stavka-864102675.html

В ЦБ рассказали, почему быстро снижать ключевую ставку опасно

В ЦБ рассказали, почему быстро снижать ключевую ставку опасно

экономика

банки

финансы

банк россия

КАЛИНИНГРАД, 31 окт — ПРАЙМ. Быстро снижать ключевую ставку Банка России опасно, можно так же быстро получить новую волну инфляции, сказал журналистам советник председателя ЦБ Кирилл Тремасов, комментируя снижение ключевой ставки ЦБ с 17 до 16,5%. Тремасов принял участие в коммуникационной сессии "Актуальные вопросы денежно-кредитной политики Банка России. Региональный аспект" и во встрече с академическим сообществом в БФУ имени Канта. "Мы сейчас находимся вот на том уровне, когда, мы считаем, в нынешней ситуации мы должны действовать аккуратно. Мы уже ставку снизили от 21 до 16,5%. Это ощутимое снижение, но быстро снижать ставку дальше, и это может быть опасно. Главная опасность - получить новую волну ускорения инфляции", - сказал Тремасов, отвечая на вопрос РИА Новости. Тремасов добавил, что экономика за последнее время столкнулась с новыми "шоками" - в частности это ситуация на топливном рынке, НДС, более мягкий бюджет. "Это в общем-то продолжение смягчения денежно-кредитной политики, Но мы будем в ближайшие месяцы действовать весьма аккуратно", - добавил Тремасов. Коммуникационная сессия "Актуальные вопросы денежно-кредитной политики Банка России. Региональный аспект" проводится ежегодно во всех регионах страны для разъяснения целей, мер и результатов проводимой денежно-кредитной политики ЦБ, основных факторов и рисков, повлиявших на решения совета директоров регулятора по ключевой ставке.

