Птичий грипп в Европе угрожает более 60% мирового экспорта куриных яиц

МОСКВА, 31 окт - ПРАЙМ. Распространение птичьего гриппа в Европе угрожает почти двум третьим мирового экспорта куриных яиц, выяснило РИА Новости, изучив данные платформы ООН Comtrade. Согласно открытым данным, в последнее время в ряде стран Европы все чаще наблюдаются вспышки птичьего гриппа. В частности, сейчас он бушует в Великобритании, а также в 10 странах-членах ЕС: Нидерландах, Польше, Бельгии, Германии, Испании, Франции, Дании, Латвии, Ирландии и Словакии. Как отметили в федеральном центре "Агроэкспорт", это самое большое число стран, сообщивших о вспышках болезни, как минимум за последнее десятилетие. Это вызывает опасения по поводу повторения прошлых кризисов, приведших к гибели десятков миллионов птиц и росту цен на продукты питания. По итогам двенадцати месяцев, с августа 2024 года по июль 2025 года, общемировой объем экспорта куриных яиц составил более 2,2 миллиона тонн. При этом на "заболевшие" страны за рассматриваемый период пришлось 62,2% от всего мирового экспорта - почти 1,4 миллиона тонн. Крупнейшим поставщиком яиц не только в ЕС, но и во всем мире стали Нидерланды, экспортировавшие 877,7 тысячи тонн яиц. Кроме этой страны в топ-10 главных мировых экспортеров вошли еще четыре государства среди тех, где были зарегистрированы вспышки. Это Польша с объемом экспорта 224,9 тысячи тонн, Бельгия (86,3 тысячи тонн), Германия (78,5 тысячи) и Испания (почти 61 тысяча тонн). Латвия за двенадцать месяцев продала другим странам 32,5 тысячи тонн яиц, Ирландия - 5,9 тысячи тонн, Великобритания - 5,7 тысячи тонн, Франция - почти 5 тысяч тонн, Дания - 3,4 тысячи тонн, а Словакия - 3,4 тысячи тонн. При этом, согласно последним доступным данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO), Германия, Испания и Италия вошли в число мировых лидеров по производству куриных яиц. В 2023 году они произвели 976,5 тысячи, 880,2 тысячи и 798 тысяч тонн яиц соответственно.

