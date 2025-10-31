https://1prime.ru/20251031/sud-864082208.html

Суд огласит приговор блогеру Шабутдинову 31 октября

Пресненский суд Москвы в пятницу огласит приговор блогеру Аязу Шабутдинову, обвиняемому в крупном мошенничестве, сообщили РИА Новости в инстанции. | 31.10.2025

МОСКВА, 31 окт - ПРАЙМ. Пресненский суд Москвы в пятницу огласит приговор блогеру Аязу Шабутдинову, обвиняемому в крупном мошенничестве, сообщили РИА Новости в инстанции. "Оглашение приговора состоится 31 октября в 13.00", - сказали в суде. Ранее Гособвинение в ходе прений сторон просило приговорить Шабутдинова к восьми годам колонии и штрафу более 15 миллионов рублей. Выступая с последним словом, Шабутдинов попросил суд проявить милосердие. Он принёс извинения потерпевшим и заявил, в том числе, что его намерения помочь людям были искренними, но методы были "не те". В беседе с РИА Новости адвокат блогера Калой Ахильгов сообщал, что защита считает запрошенный срок чрезмерно суровым, по его словам, они рассчитывают на более мягкий и приемлемый приговор с учетом полного признания вины Шабутдиновым и возмещения ущерба 73 потерпевшим из 113 человек по делу. Как сообщала столичная прокуратура, Шабутдинов создал организованную преступную группу, координировал действия соучастников, обеспечивал размещение на подконтрольном интернет-ресурсе заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений о реализуемых образовательных программах. Сообщники с помощью агрессивного маркетинга и активной рекламной кампании, действуя от имени подконтрольных юридических лиц, в том числе ООО "Лайк Центр", расположенных на Пресненской набережной, продавали клиентам якобы образовательные программы, курсы, тренинги, вебинары, обещая высокий результат последующей предпринимательской деятельности. По версии следствия, Шабутдинов лично обеспечил разработку текстов тренингов и договоров или оферты на оказание образовательных услуг в целях создания ложного представления о том, что программы способны гарантировать финансовую защиту в любых жизненных ситуациях. От действий участников организованной группы пострадали 113 граждан, которые платили за программы различные суммы - от 60 тысяч до 12 миллионов рублей. Общий ущерб превысил 57 миллионов рублей, сообщала прокуратура. Шабутдинова задержали 3 ноября 2023 года, на следующий день столичный суд отправил блогера под стражу.

