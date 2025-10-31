https://1prime.ru/20251031/sud-864088394.html
Суд вернул заявление о банкротстве рыболовецкому колхозу "Восток-1"
Суд вернул заявление о банкротстве рыболовецкому колхозу "Восток-1"
бизнес
экономика
приморский край
росрыболовство
ВЛАДИВОСТОК, 31 окт – ПРАЙМ. Арбитражный суд Приморья вернул заявление о банкротстве рыболовецкому колхозу "Восток-1", с которого Генпрокуратура взыскала свыше 37 миллиардов рублей, следует из определения суда, с которым ознакомилось РИА Новости.
В пятницу Арбитражный суд Приморского края удовлетворил иск ГП, которая просила взыскать с "Рыболовецкого колхоза "Восток-1", его руководства, иностранных инвесторов и Росрыболовства более 37,6 миллиарда рублей ущерба, причиненного незаконной добычей водных биоресурсов под иностранным контролем. Арбитраж признал ничтожными договора о закреплении долей квот на вылов ВБР. Ранее в октябре "Восток-1" подал в арбитраж иск о признании себя банкротом.
В материалах суда указано, что по закону не менее чем за 15 календарных дней до обращения в арбитражный суд должно быть опубликовано уведомление о намерении должника обратиться с заявлением о банкротстве путем включения его в Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц.
"Должник обратился в суд с заявлением о признании его несостоятельным (банкротом), при этом не представил уведомление... в приложении к заявлению текст соответствующей публикации отсутствует, в заявлении должника отсутствует ссылка на такую публикацию, карточка АО "Рыболовецкий колхоз "Восток-1" в ЕФРСФДЮЛ также не подтверждает наличие необходимой публикации…. Суд определил возвратить заявление акционерного общества "Рыболовецкий колхоз "Восток-1", - говорится в определении суда.
Там же отмечается, что отсутствие публикации о намерении должника обратиться в суд с заявлением о банкротстве нарушает права неопределенного круга лиц, интересы которых могут быть затронуты.
В определении также указано, что рыбколхоз может вновь подать заявление о банкротстве, устранив нарушение.
Рыболовецкий колхоз "Восток-1" ведет промысел глубоководных рыб и крабов, обитающих на глубинах 1000-2500 метров, сообщается на сайте компании.
