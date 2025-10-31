Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Суд вернул заявление о банкротстве рыболовецкому колхозу "Восток-1" - 31.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251031/sud-864088394.html
Суд вернул заявление о банкротстве рыболовецкому колхозу "Восток-1"
Суд вернул заявление о банкротстве рыболовецкому колхозу "Восток-1" - 31.10.2025, ПРАЙМ
Суд вернул заявление о банкротстве рыболовецкому колхозу "Восток-1"
Арбитражный суд Приморья вернул заявление о банкротстве рыболовецкому колхозу "Восток-1", с которого Генпрокуратура взыскала свыше 37 миллиардов рублей, следует | 31.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-31T07:03+0300
2025-10-31T07:03+0300
бизнес
экономика
приморский край
росрыболовство
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864088394.jpg?1761883424
ВЛАДИВОСТОК, 31 окт – ПРАЙМ. Арбитражный суд Приморья вернул заявление о банкротстве рыболовецкому колхозу "Восток-1", с которого Генпрокуратура взыскала свыше 37 миллиардов рублей, следует из определения суда, с которым ознакомилось РИА Новости. В пятницу Арбитражный суд Приморского края удовлетворил иск ГП, которая просила взыскать с "Рыболовецкого колхоза "Восток-1", его руководства, иностранных инвесторов и Росрыболовства более 37,6 миллиарда рублей ущерба, причиненного незаконной добычей водных биоресурсов под иностранным контролем. Арбитраж признал ничтожными договора о закреплении долей квот на вылов ВБР. Ранее в октябре "Восток-1" подал в арбитраж иск о признании себя банкротом. В материалах суда указано, что по закону не менее чем за 15 календарных дней до обращения в арбитражный суд должно быть опубликовано уведомление о намерении должника обратиться с заявлением о банкротстве путем включения его в Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц. "Должник обратился в суд с заявлением о признании его несостоятельным (банкротом), при этом не представил уведомление... в приложении к заявлению текст соответствующей публикации отсутствует, в заявлении должника отсутствует ссылка на такую публикацию, карточка АО "Рыболовецкий колхоз "Восток-1" в ЕФРСФДЮЛ также не подтверждает наличие необходимой публикации…. Суд определил возвратить заявление акционерного общества "Рыболовецкий колхоз "Восток-1", - говорится в определении суда. Там же отмечается, что отсутствие публикации о намерении должника обратиться в суд с заявлением о банкротстве нарушает права неопределенного круга лиц, интересы которых могут быть затронуты. В определении также указано, что рыбколхоз может вновь подать заявление о банкротстве, устранив нарушение. Рыболовецкий колхоз "Восток-1" ведет промысел глубоководных рыб и крабов, обитающих на глубинах 1000-2500 метров, сообщается на сайте компании.
приморский край
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, приморский край, росрыболовство
Бизнес, Экономика, ПРИМОРСКИЙ КРАЙ, Росрыболовство
07:03 31.10.2025
 
Суд вернул заявление о банкротстве рыболовецкому колхозу "Восток-1"

Суд вернул заявление о банкротстве рыболовецкому колхозу «Восток-1»

Читать Прайм в
Дзен Telegram
ВЛАДИВОСТОК, 31 окт – ПРАЙМ. Арбитражный суд Приморья вернул заявление о банкротстве рыболовецкому колхозу "Восток-1", с которого Генпрокуратура взыскала свыше 37 миллиардов рублей, следует из определения суда, с которым ознакомилось РИА Новости.
В пятницу Арбитражный суд Приморского края удовлетворил иск ГП, которая просила взыскать с "Рыболовецкого колхоза "Восток-1", его руководства, иностранных инвесторов и Росрыболовства более 37,6 миллиарда рублей ущерба, причиненного незаконной добычей водных биоресурсов под иностранным контролем. Арбитраж признал ничтожными договора о закреплении долей квот на вылов ВБР. Ранее в октябре "Восток-1" подал в арбитраж иск о признании себя банкротом.
В материалах суда указано, что по закону не менее чем за 15 календарных дней до обращения в арбитражный суд должно быть опубликовано уведомление о намерении должника обратиться с заявлением о банкротстве путем включения его в Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц.
"Должник обратился в суд с заявлением о признании его несостоятельным (банкротом), при этом не представил уведомление... в приложении к заявлению текст соответствующей публикации отсутствует, в заявлении должника отсутствует ссылка на такую публикацию, карточка АО "Рыболовецкий колхоз "Восток-1" в ЕФРСФДЮЛ также не подтверждает наличие необходимой публикации…. Суд определил возвратить заявление акционерного общества "Рыболовецкий колхоз "Восток-1", - говорится в определении суда.
Там же отмечается, что отсутствие публикации о намерении должника обратиться в суд с заявлением о банкротстве нарушает права неопределенного круга лиц, интересы которых могут быть затронуты.
В определении также указано, что рыбколхоз может вновь подать заявление о банкротстве, устранив нарушение.
Рыболовецкий колхоз "Восток-1" ведет промысел глубоководных рыб и крабов, обитающих на глубинах 1000-2500 метров, сообщается на сайте компании.
 
ЭкономикаБизнесПРИМОРСКИЙ КРАЙРосрыболовство
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала