"Странные знаки". Как понять, что за вами шпионят по телефону

"Странные знаки". Как понять, что за вами шпионят по телефону - 31.10.2025, ПРАЙМ

"Странные знаки". Как понять, что за вами шпионят по телефону

2025-10-31T03:03+0300

2025-10-31T03:03+0300

2025-10-31T03:03+0300

МОСКВА, 31 окт – ПРАЙМ. Есть несколько способов, чтобы сократить риски утечки данных со смартфона и заподозрить, что ваше устройство прослушивается, рассказала агентству "Прайм" внештатный научный сотрудник Лаборатории искусственного интеллекта, нейротехнологий и бизнес-аналитики РЭУ им. Г. В. Плеханова Марина Холод."Обратите внимание на аномалии и странное поведение в работе самого аппарата. Возможны посторонние звуки: регулярные щелчки, эхо, отдаленные голоса, статические помехи. Эхо может быть из-за плохой связи, но, если так бывает только в разговорах с определенным абонентом или в конкретном месте, это должно вызывать подозрение", - рассказала она.Также возможны необъяснимые задержки, так как телефон долго "просыпается" при приеме вызова или перед началом разговора. Может быть подозрительная активность устройства: телефон самопроизвольно включается/выключается, перезагружается, или на нем загорается подсветка, когда вы его не используете. Приложения могут запускаться или закрываться без вашего участия.Также может аномально быстро разряжаться батарея. Вредоносное ПО или шпионское приложение постоянно работают в фоне, передавая данные, что сильно ее сажает. Поэтому важно отслеживать скорость работы телефона. Если он заметно нагревается, даже когда вы им активно не пользуетесь, это может быть признаком фоновой нагрузки."Не устанавливайте программы из сомнительных источников, не переходите по непроверенным ссылкам, не открывайте непонятные файлы. Вовремя обновляйте операционную систему и программы, не давайте лишних доступов приложениям и проверьте уже существующие", - советует Марина Холод.При этом важно понимать, что полностью защититься от слежки со стороны собственных гаджетов невозможно, поскольку эта опция уже стала частью операционной системы, заключила она.

