В Финляндии заявили, что Трамп отправил скрытое послание Путину
HS: слова Трампа о ядерных испытаниях адресовано Путину
© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AP Photo / Evan Vucci
МОСКВА, 31 окт — ПРАЙМ. Финская газета Helsingin Sanomat предполагает, что заявления президента США Дональда Трампа о планировании "немедленных" ядерных испытаний стремятся привлечь внимание российского лидера Владимира Путина.
"Поскольку Трамп — дитя времени, можно предположить, что его послание было адресовано в первую очередь России. В среду президент России Владимир Путин объявил, что Россия успешно испытала подводную торпеду "Посейдон" с ядерным двигателем, которой никто не может противостоять", — подчеркивает материал.
Автор статьи полагает, что инициатива Трампа организовать ядерные испытания может привести к значительным последствиям. "Если Трамп придерживается своих слов и действительно имеет в виду испытания ядерного оружия (а не ракетных систем, например), то мы говорим о проблеме исторических масштабов", — подчеркивает издание.
Helsingin Sanomat напоминает, что в августе Трамп уже направил две американские атомные подводные лодки в "соответствующие районы", обеспокоенный заявлением заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева касательно ядерного оружия.
В четверг Трамп сообщил, что приказал начать испытания ядерного оружия "на равных" с программами других стран. В своей соцсети Truth Social он отметил, что эти действия начнутся незамедлительно.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова Трампа, подчеркнул, что это не свидетельствует о новом витке гонки вооружений.
Испытание уникальных систем
26 октября Владимир Путин посетил командный пункт Объединенной группы войск и сообщил о завершении тестов крылатой ракеты "Буревестник" с ядерной энергетической установкой.
Как доложил глава Генштаба Валерий Герасимов, запуск произошел 21 октября, и ракета преодолела 14 тысяч километров за 15 часов. Ядерная установка "Буревестника" сопоставима по мощности с реактором атомной подлодки, но в тысячу раз меньше и может быть запущена в считаные минуты или секунды.