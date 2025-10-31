https://1prime.ru/20251031/tramp-864087862.html
Трамп призвал отменить традицию "филибастера"
2025-10-31T06:39+0300
МОСКВА, 31 окт - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что настало время отменить традицию "филибастера", чтобы обойти тактику сенаторов-демократов в условиях продолжающегося шатдауна.
"Филибастер" - это парламентская процедура затягивания решения вопроса, который сейчас используют демократы в сенате конгресса США, чтобы раз за разом отклонять законопроект о финансировании правительства.
"Сейчас республиканцам пора разыграть свою "козырную карту Трампа" и пойти на то, что называется "ядерный вариант", чтобы покончить с филибастером и покончить с ним сейчас", - написал Трамп в своей соцсети Truth Social.
Неясно, что Трамп имеет в виду под "ядерным вариантом". В четверг он указал, что распорядился возобновить испытания ядерного оружия.
Правительство США формально прекратило работу с 1 октября. Нынешние перебои стали вторыми по длительности в истории. Антирекорд также принадлежит администрации Трампа: в январе 2019 года закончился 35-дневный шатдаун. Сотни тысяч бюджетных работников не получили зарплату, порядка 1,5 миллионов получили неполную. Если бюджет правительства Соединенных Штатов не согласуют до 5 ноября, то нынешние перебои станут самыми длительными.
