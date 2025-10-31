Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Трамп призвал отменить традицию "филибастера" - 31.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251031/tramp-864087862.html
Трамп призвал отменить традицию "филибастера"
Трамп призвал отменить традицию "филибастера" - 31.10.2025, ПРАЙМ
Трамп призвал отменить традицию "филибастера"
Президент США Дональд Трамп заявил, что настало время отменить традицию "филибастера", чтобы обойти тактику сенаторов-демократов в условиях продолжающегося... | 31.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-31T06:39+0300
2025-10-31T06:39+0300
экономика
финансы
общество
сша
дональд трамп
конгресс сша
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864087862.jpg?1761881973
МОСКВА, 31 окт - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что настало время отменить традицию "филибастера", чтобы обойти тактику сенаторов-демократов в условиях продолжающегося шатдауна. "Филибастер" - это парламентская процедура затягивания решения вопроса, который сейчас используют демократы в сенате конгресса США, чтобы раз за разом отклонять законопроект о финансировании правительства. "Сейчас республиканцам пора разыграть свою "козырную карту Трампа" и пойти на то, что называется "ядерный вариант", чтобы покончить с филибастером и покончить с ним сейчас", - написал Трамп в своей соцсети Truth Social. Неясно, что Трамп имеет в виду под "ядерным вариантом". В четверг он указал, что распорядился возобновить испытания ядерного оружия. Правительство США формально прекратило работу с 1 октября. Нынешние перебои стали вторыми по длительности в истории. Антирекорд также принадлежит администрации Трампа: в январе 2019 года закончился 35-дневный шатдаун. Сотни тысяч бюджетных работников не получили зарплату, порядка 1,5 миллионов получили неполную. Если бюджет правительства Соединенных Штатов не согласуют до 5 ноября, то нынешние перебои станут самыми длительными.
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, общество , сша, дональд трамп, конгресс сша
Экономика, Финансы, Общество , США, Дональд Трамп, Конгресс США
06:39 31.10.2025
 
Трамп призвал отменить традицию "филибастера"

Трамп заявил, что пора отменить традицию филибастера

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 31 окт - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что настало время отменить традицию "филибастера", чтобы обойти тактику сенаторов-демократов в условиях продолжающегося шатдауна.
"Филибастер" - это парламентская процедура затягивания решения вопроса, который сейчас используют демократы в сенате конгресса США, чтобы раз за разом отклонять законопроект о финансировании правительства.
"Сейчас республиканцам пора разыграть свою "козырную карту Трампа" и пойти на то, что называется "ядерный вариант", чтобы покончить с филибастером и покончить с ним сейчас", - написал Трамп в своей соцсети Truth Social.
Неясно, что Трамп имеет в виду под "ядерным вариантом". В четверг он указал, что распорядился возобновить испытания ядерного оружия.
Правительство США формально прекратило работу с 1 октября. Нынешние перебои стали вторыми по длительности в истории. Антирекорд также принадлежит администрации Трампа: в январе 2019 года закончился 35-дневный шатдаун. Сотни тысяч бюджетных работников не получили зарплату, порядка 1,5 миллионов получили неполную. Если бюджет правительства Соединенных Штатов не согласуют до 5 ноября, то нынешние перебои станут самыми длительными.
 
ЭкономикаФинансыОбществоСШАДональд ТрампКонгресс США
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала