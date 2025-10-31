https://1prime.ru/20251031/tramp-864087862.html

Трамп призвал отменить традицию "филибастера"

Трамп призвал отменить традицию "филибастера" - 31.10.2025, ПРАЙМ

Трамп призвал отменить традицию "филибастера"

Президент США Дональд Трамп заявил, что настало время отменить традицию "филибастера", чтобы обойти тактику сенаторов-демократов в условиях продолжающегося... | 31.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-31T06:39+0300

2025-10-31T06:39+0300

2025-10-31T06:39+0300

экономика

финансы

общество

сша

дональд трамп

конгресс сша

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864087862.jpg?1761881973

МОСКВА, 31 окт - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что настало время отменить традицию "филибастера", чтобы обойти тактику сенаторов-демократов в условиях продолжающегося шатдауна. "Филибастер" - это парламентская процедура затягивания решения вопроса, который сейчас используют демократы в сенате конгресса США, чтобы раз за разом отклонять законопроект о финансировании правительства. "Сейчас республиканцам пора разыграть свою "козырную карту Трампа" и пойти на то, что называется "ядерный вариант", чтобы покончить с филибастером и покончить с ним сейчас", - написал Трамп в своей соцсети Truth Social. Неясно, что Трамп имеет в виду под "ядерным вариантом". В четверг он указал, что распорядился возобновить испытания ядерного оружия. Правительство США формально прекратило работу с 1 октября. Нынешние перебои стали вторыми по длительности в истории. Антирекорд также принадлежит администрации Трампа: в январе 2019 года закончился 35-дневный шатдаун. Сотни тысяч бюджетных работников не получили зарплату, порядка 1,5 миллионов получили неполную. Если бюджет правительства Соединенных Штатов не согласуют до 5 ноября, то нынешние перебои станут самыми длительными.

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, общество , сша, дональд трамп, конгресс сша