В США запаниковали из-за поступка Трампа в отношении России

МОСКВА, 31 окт — ПРАЙМ. Отказ президента США Дональда Трампа затронуть вопрос санкций против России в разговоре с председателем КНР Си Цзиньпином указывает на изменение его приоритетов, пишет Bloomberg."Это подорвет всю концепцию санкций <…>", — отмечает издание со ссылкой на слова эксперта и управляющего партнера консалтинговой фирмы Obsidian Risk Advisors Брэтта Эриксона.В статье уточняется, что отсутствие этого обсуждения указывает на то, что Трамп уделил больше внимания улучшению отношений между США и Китаем, а также заключению торгового соглашения, чем жесткой политике давления.Встреча Трампа и Си Цзиньпина состоялась вчера в южнокорейском Пусане. Президент США заявил, в ходе мероприятия они обсуждали украинский кризис и договорились работать вместе, чтобы урегулировать конфликт. При этом, по словам американского лидера, вопрос нефти на мероприятии не поднимался.

