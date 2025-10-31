Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В США запаниковали из-за поступка Трампа в отношении России - 31.10.2025, ПРАЙМ
https://1prime.ru/20251031/tramp-864107137.html
В США запаниковали из-за поступка Трампа в отношении России
В США запаниковали из-за поступка Трампа в отношении России - 31.10.2025, ПРАЙМ
В США запаниковали из-за поступка Трампа в отношении России
Отказ президента США Дональда Трампа затронуть вопрос санкций против России в разговоре с председателем КНР Си Цзиньпином указывает на изменение его... | 31.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-31T17:48+0300
2025-10-31T17:55+0300
мировая экономика
сша
китай
дональд трамп
си цзиньпин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/1b/863967364_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4b57827cf464086e9b73e269d002bff7.jpg
МОСКВА, 31 окт — ПРАЙМ. Отказ президента США Дональда Трампа затронуть вопрос санкций против России в разговоре с председателем КНР Си Цзиньпином указывает на изменение его приоритетов, пишет Bloomberg."Это подорвет всю концепцию санкций &lt;…&gt;", — отмечает издание со ссылкой на слова эксперта и управляющего партнера консалтинговой фирмы Obsidian Risk Advisors Брэтта Эриксона.В статье уточняется, что отсутствие этого обсуждения указывает на то, что Трамп уделил больше внимания улучшению отношений между США и Китаем, а также заключению торгового соглашения, чем жесткой политике давления.Встреча Трампа и Си Цзиньпина состоялась вчера в южнокорейском Пусане. Президент США заявил, в ходе мероприятия они обсуждали украинский кризис и договорились работать вместе, чтобы урегулировать конфликт. При этом, по словам американского лидера, вопрос нефти на мероприятии не поднимался.
https://1prime.ru/20251031/zelenskiy-864088186.html
сша
китай
ru-RU
мировая экономика, сша, китай, дональд трамп, си цзиньпин
Мировая экономика, США, КИТАЙ, Дональд Трамп, Си Цзиньпин
17:48 31.10.2025 (обновлено: 17:55 31.10.2025)
 
В США запаниковали из-за поступка Трампа в отношении России

Bloomberg: Трамп, вероятно, поменял позицию в отношении санкций против России

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 31.10.2025
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AP Photo / Alex Brandon
МОСКВА, 31 окт — ПРАЙМ. Отказ президента США Дональда Трампа затронуть вопрос санкций против России в разговоре с председателем КНР Си Цзиньпином указывает на изменение его приоритетов, пишет Bloomberg.

"Это подорвет всю концепцию санкций <…>", — отмечает издание со ссылкой на слова эксперта и управляющего партнера консалтинговой фирмы Obsidian Risk Advisors Брэтта Эриксона.

В статье уточняется, что отсутствие этого обсуждения указывает на то, что Трамп уделил больше внимания улучшению отношений между США и Китаем, а также заключению торгового соглашения, чем жесткой политике давления.
Встреча Трампа и Си Цзиньпина состоялась вчера в южнокорейском Пусане. Президент США заявил, в ходе мероприятия они обсуждали украинский кризис и договорились работать вместе, чтобы урегулировать конфликт. При этом, по словам американского лидера, вопрос нефти на мероприятии не поднимался.
Мировая экономикаСШАКИТАЙДональд ТрампСи Цзиньпин
 
 
Заголовок открываемого материала