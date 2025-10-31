https://1prime.ru/20251031/tszinpin-864086601.html

Си Цзиньпин призвал страны АТР действовать сообща

31.10.2025 Страны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) должны действовать сообща на фоне роста глобальной нестабильности, заявил председатель КНР Си Цзиньпин.

ПЕКИН, 31 окт – ПРАЙМ. Страны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) должны действовать сообща на фоне роста глобальной нестабильности, заявил председатель КНР Си Цзиньпин. "Сегодня мир стремительно меняется, международная ситуация сложная и неспокойная, а развитие Азиатско-Тихоокеанского региона сталкивается с растущей нестабильностью и неопределенностью. Чем сильнее перемены, тем сильнее нам необходимо сплотиться", - сказал Си Цзиньпин ходе в первой сессии 32-й неформальной встречи руководителей экономик АТЭС в Южной Корее, его слова приводит Центральное телевидение Китая. Глава КНР также заявил о необходимости придерживаться изначальной миссии АТЭС - содействовать экономическому росту и повышению благосостояния людей, соблюдать принципы совместного использования возможностей и достижения взаимовыгодных результатов посредством открытого развития, а также продвигать инклюзивную экономическую глобализацию. Центральное событие недели саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) - саммит лидеров впервые за 20 лет стартовал 31 октября в Южной Корее и продлится по 1 ноября.

