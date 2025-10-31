https://1prime.ru/20251031/tszinpin-864086773.html

Си Цзиньпин призвал повышать авторитет многосторонней торговой системы

2025-10-31T05:57+0300

ПЕКИН, 31 окт – ПРАЙМ. Председатель КНР Си Цзиньпин заявил о необходимости повышать авторитет и эффективность многосторонней торговой системы. "Мы должны практиковать подлинную многосторонность и повышать авторитет и эффективность многосторонней торговой системы, ядром которой является Всемирная торговая организация", - сказал Си Цзиньпин ходе в первой сессии 32-й неформальной встречи руководителей экономик АТЭС в Южной Корее, его слова приводит Центральное телевидение Китая. Глава КНР также призвал содействовать модернизации международных торгово-экономических правил для более эффективной защиты законных прав и интересов развивающихся стран. Центральное событие недели саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) - саммит лидеров впервые за 20 лет стартовал 31 октября в Южной Корее и продлится по 1 ноября.

