Си Цзиньпин призвал повышать авторитет многосторонней торговой системы
2025-10-31T05:57+0300
экономика
россия
китай
кнр
южная корея
си цзиньпин
вто
атэс
ПЕКИН, 31 окт – ПРАЙМ. Председатель КНР Си Цзиньпин заявил о необходимости повышать авторитет и эффективность многосторонней торговой системы.
"Мы должны практиковать подлинную многосторонность и повышать авторитет и эффективность многосторонней торговой системы, ядром которой является Всемирная торговая организация", - сказал Си Цзиньпин ходе в первой сессии 32-й неформальной встречи руководителей экономик АТЭС в Южной Корее, его слова приводит Центральное телевидение Китая.
Глава КНР также призвал содействовать модернизации международных торгово-экономических правил для более эффективной защиты законных прав и интересов развивающихся стран.
Центральное событие недели саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) - саммит лидеров впервые за 20 лет стартовал 31 октября в Южной Корее и продлится по 1 ноября.
