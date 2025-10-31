Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Си Цзиньпин призвал поддерживать бесперебойную работу цепочек поставок - 31.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251031/tszinpin-864087095.html
Си Цзиньпин призвал поддерживать бесперебойную работу цепочек поставок
Си Цзиньпин призвал поддерживать бесперебойную работу цепочек поставок - 31.10.2025, ПРАЙМ
Си Цзиньпин призвал поддерживать бесперебойную работу цепочек поставок
В Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) необходимо поддерживать бесперебойную работу цепочек производства и поставок, заявил председатель КНР Си Цзиньпин. | 31.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-31T06:06+0300
2025-10-31T06:06+0300
экономика
мировая экономика
китай
южная корея
азиатско-тихоокеанский регион
си цзиньпин
атэс
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864087095.jpg?1761879972
ПЕКИН, 31 окт – ПРАЙМ. В Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) необходимо поддерживать бесперебойную работу цепочек производства и поставок, заявил председатель КНР Си Цзиньпин. "Необходимо совместно поддерживать стабильность и бесперебойную работу цепочек производства и поставок, придерживаться принципа согласованности, а не разобщенности, расширения связей, а не их разрыва, активно искать новые точки соприкосновения и поддерживать открытое развитие цепочек поставок", - сказал Си Цзиньпин в ходе первой сессии 32-й неформальной встречи руководителей экономик АТЭС в Южной Корее, его слова приводит Центральное телевидение Китая. Центральное событие недели саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) - саммит лидеров впервые за 20 лет стартовал 31 октября в Южной Корее и продлится по 1 ноября.
китай
южная корея
азиатско-тихоокеанский регион
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, китай, южная корея, азиатско-тихоокеанский регион, си цзиньпин, атэс
Экономика, Мировая экономика, КИТАЙ, ЮЖНАЯ КОРЕЯ, Азиатско-Тихоокеанский регион, Си Цзиньпин, АТЭС
06:06 31.10.2025
 
Си Цзиньпин призвал поддерживать бесперебойную работу цепочек поставок

Си Цзиньпин призвал поддерживать бесперебойную работу цепочек поставок в АТР

Читать Прайм в
Дзен Telegram
ПЕКИН, 31 окт – ПРАЙМ. В Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) необходимо поддерживать бесперебойную работу цепочек производства и поставок, заявил председатель КНР Си Цзиньпин.
"Необходимо совместно поддерживать стабильность и бесперебойную работу цепочек производства и поставок, придерживаться принципа согласованности, а не разобщенности, расширения связей, а не их разрыва, активно искать новые точки соприкосновения и поддерживать открытое развитие цепочек поставок", - сказал Си Цзиньпин в ходе первой сессии 32-й неформальной встречи руководителей экономик АТЭС в Южной Корее, его слова приводит Центральное телевидение Китая.
Центральное событие недели саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) - саммит лидеров впервые за 20 лет стартовал 31 октября в Южной Корее и продлится по 1 ноября.
 
ЭкономикаМировая экономикаКИТАЙЮЖНАЯ КОРЕЯАзиатско-Тихоокеанский регионСи ЦзиньпинАТЭС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала