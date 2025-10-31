https://1prime.ru/20251031/tszinpin-864087095.html
Си Цзиньпин призвал поддерживать бесперебойную работу цепочек поставок
ПЕКИН, 31 окт – ПРАЙМ. В Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) необходимо поддерживать бесперебойную работу цепочек производства и поставок, заявил председатель КНР Си Цзиньпин.
"Необходимо совместно поддерживать стабильность и бесперебойную работу цепочек производства и поставок, придерживаться принципа согласованности, а не разобщенности, расширения связей, а не их разрыва, активно искать новые точки соприкосновения и поддерживать открытое развитие цепочек поставок", - сказал Си Цзиньпин в ходе первой сессии 32-й неформальной встречи руководителей экономик АТЭС в Южной Корее, его слова приводит Центральное телевидение Китая.
Центральное событие недели саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) - саммит лидеров впервые за 20 лет стартовал 31 октября в Южной Корее и продлится по 1 ноября.
