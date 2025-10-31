Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Европе резко ответили на угрозы Бельгии ударить по Москве - 31.10.2025
В Европе резко ответили на угрозы Бельгии ударить по Москве
В Европе резко ответили на угрозы Бельгии ударить по Москве
В Европе резко ответили на угрозы Бельгии ударить по Москве
Заявления министра обороны Бельгии Тео Франкена, пригрозившего "стереть Москву с карты мира", похожи на жалкие угрозы карлика великану, пишет издание Slovo.
МОСКВА, 31 окт — ПРАЙМ. Заявления министра обороны Бельгии Тео Франкена, пригрозившего "стереть Москву с карты мира", похожи на жалкие угрозы карлика великану, пишет издание Slovo."Вряд ли в политике и в международных отношениях можно найти что-то столь же жалкое и смешное, как угрозы карлика великану силой. &lt;…&gt; Бельгийский министр обороны Тео Франкен, скорее всего, увидел сон, в котором он был Александром Македонским, и, осмелев, он заявил, что НАТО сотрет Москву с лица земли", — говорится в материале.Издание также подчёркивает, что уверенность Франкена в мощи НАТО и его поддержки иллюзорна, что свидетельствует о нехватке у него опыта и исторической осведомленности.Накануне российское посольство в Брюсселе дало ответ на провокационные заявления Тео Франкена в интервью газете Morgen. Дипломаты считают его слова совершенно неприемлемыми и представляющими угрозу для будущего Европы.
17:54 31.10.2025
 
В Европе резко ответили на угрозы Бельгии ударить по Москве

Slovo: угрозы министра Франкена в адрес Москвы вызывают жалость и смех

МОСКВА, 31 окт — ПРАЙМ. Заявления министра обороны Бельгии Тео Франкена, пригрозившего "стереть Москву с карты мира", похожи на жалкие угрозы карлика великану, пишет издание Slovo.
"Вряд ли в политике и в международных отношениях можно найти что-то столь же жалкое и смешное, как угрозы карлика великану силой. <…> Бельгийский министр обороны Тео Франкен, скорее всего, увидел сон, в котором он был Александром Македонским, и, осмелев, он заявил, что НАТО сотрет Москву с лица земли", — говорится в материале.
Издание также подчёркивает, что уверенность Франкена в мощи НАТО и его поддержки иллюзорна, что свидетельствует о нехватке у него опыта и исторической осведомленности.
Накануне российское посольство в Брюсселе дало ответ на провокационные заявления Тео Франкена в интервью газете Morgen. Дипломаты считают его слова совершенно неприемлемыми и представляющими угрозу для будущего Европы.
Заголовок открываемого материала