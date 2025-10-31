https://1prime.ru/20251031/ugrozy-864107253.html
В Европе резко ответили на угрозы Бельгии ударить по Москве
В Европе резко ответили на угрозы Бельгии ударить по Москве - 31.10.2025, ПРАЙМ
В Европе резко ответили на угрозы Бельгии ударить по Москве
Заявления министра обороны Бельгии Тео Франкена, пригрозившего "стереть Москву с карты мира", похожи на жалкие угрозы карлика великану, пишет издание Slovo. | 31.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-31T17:54+0300
2025-10-31T17:54+0300
2025-10-31T17:54+0300
общество
мировая экономика
москва
европа
бельгия
нато
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0e/860705128_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_7c74c3147ec0ccdc5e6a46b84181d3e2.jpg
МОСКВА, 31 окт — ПРАЙМ. Заявления министра обороны Бельгии Тео Франкена, пригрозившего "стереть Москву с карты мира", похожи на жалкие угрозы карлика великану, пишет издание Slovo."Вряд ли в политике и в международных отношениях можно найти что-то столь же жалкое и смешное, как угрозы карлика великану силой. <…> Бельгийский министр обороны Тео Франкен, скорее всего, увидел сон, в котором он был Александром Македонским, и, осмелев, он заявил, что НАТО сотрет Москву с лица земли", — говорится в материале.Издание также подчёркивает, что уверенность Франкена в мощи НАТО и его поддержки иллюзорна, что свидетельствует о нехватке у него опыта и исторической осведомленности.Накануне российское посольство в Брюсселе дало ответ на провокационные заявления Тео Франкена в интервью газете Morgen. Дипломаты считают его слова совершенно неприемлемыми и представляющими угрозу для будущего Европы.
https://1prime.ru/20251030/belgiya-864080693.html
москва
европа
бельгия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0e/860705128_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_019093242833bee9afa05089ca38042b.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , мировая экономика, москва, европа, бельгия, нато
Общество , Мировая экономика, МОСКВА, ЕВРОПА, БЕЛЬГИЯ, НАТО
В Европе резко ответили на угрозы Бельгии ударить по Москве
Slovo: угрозы министра Франкена в адрес Москвы вызывают жалость и смех