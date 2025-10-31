https://1prime.ru/20251031/ukraina-864103567.html
"Приведет к гибели". Во Франции забили тревогу из-за украинской угрозы
"Приведет к гибели". Во Франции забили тревогу из-за украинской угрозы
Увеличение ввоза агропродукции с Украины нанесет серьезный удар по французским фермерам, заявил лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо в социальной сети X. | 31.10.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 31 окт — ПРАЙМ. Увеличение ввоза агропродукции с Украины нанесет серьезный удар по французским фермерам, заявил лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо в социальной сети X."При всеобщем безразличии с этой недели вступает в силу новое соглашение о свободной торговле между ЕС и Украиной, которое еще больше усиливает недобросовестную конкуренцию со стороны украинского сельского хозяйства по отношению к нашей национальной продукции! <…> Это приведет к гибели французских фермеров и французского сельского хозяйства!" — написал политик.В 2024 году во многих странах Европейского Союза прошли массовые демонстрации фермеров, которые требовали изменить общую аграрную политику ЕС, отменить многочисленные ограничения, включая экологические нормы, и прекратить бесконтрольный ввоз дешевой сельскохозяйственной продукции, особенно с Украины.Профсоюзы утверждали, что деятельность фермеров в ЕС практически перестала быть прибыльной из-за политики Еврокомиссии и правительств стран-членов союза.
