"Приведет к гибели". Во Франции забили тревогу из-за украинской угрозы - 31.10.2025
"Приведет к гибели". Во Франции забили тревогу из-за украинской угрозы
"Приведет к гибели". Во Франции забили тревогу из-за украинской угрозы - 31.10.2025, ПРАЙМ
"Приведет к гибели". Во Франции забили тревогу из-за украинской угрозы
Увеличение ввоза агропродукции с Украины нанесет серьезный удар по французским фермерам, заявил лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо в социальной сети X. | 31.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-31T14:57+0300
2025-10-31T14:57+0300
сельское хозяйство
украина
ес
франция
мировая экономика
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/60/842196072_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_baa38026d3d501b1cee2bbf66f8f87ab.jpg
МОСКВА, 31 окт — ПРАЙМ. Увеличение ввоза агропродукции с Украины нанесет серьезный удар по французским фермерам, заявил лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо в социальной сети X.&quot;При всеобщем безразличии с этой недели вступает в силу новое соглашение о свободной торговле между ЕС и Украиной, которое еще больше усиливает недобросовестную конкуренцию со стороны украинского сельского хозяйства по отношению к нашей национальной продукции! &lt;…&gt; Это приведет к гибели французских фермеров и французского сельского хозяйства!&quot; — написал политик.В 2024 году во многих странах Европейского Союза прошли массовые демонстрации фермеров, которые требовали изменить общую аграрную политику ЕС, отменить многочисленные ограничения, включая экологические нормы, и прекратить бесконтрольный ввоз дешевой сельскохозяйственной продукции, особенно с Украины.Профсоюзы утверждали, что деятельность фермеров в ЕС практически перестала быть прибыльной из-за политики Еврокомиссии и правительств стран-членов союза.
украина
франция
сельское хозяйство, украина, ес, франция, мировая экономика
Сельское хозяйство, УКРАИНА, ЕС, ФРАНЦИЯ, Мировая экономика
14:57 31.10.2025
 
"Приведет к гибели". Во Франции забили тревогу из-за украинской угрозы

Филиппо: поставки сельскохозяйственной продукции с Украины ударят по Франции

© Фото : Unsplash/Kedar GadgeФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 31.10.2025
Флаг Украины. Архивное фото
© Фото : Unsplash/Kedar Gadge
МОСКВА, 31 окт — ПРАЙМ. Увеличение ввоза агропродукции с Украины нанесет серьезный удар по французским фермерам, заявил лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо в социальной сети X.

"При всеобщем безразличии с этой недели вступает в силу новое соглашение о свободной торговле между ЕС и Украиной, которое еще больше усиливает недобросовестную конкуренцию со стороны украинского сельского хозяйства по отношению к нашей национальной продукции! <…> Это приведет к гибели французских фермеров и французского сельского хозяйства!" — написал политик.

В 2024 году во многих странах Европейского Союза прошли массовые демонстрации фермеров, которые требовали изменить общую аграрную политику ЕС, отменить многочисленные ограничения, включая экологические нормы, и прекратить бесконтрольный ввоз дешевой сельскохозяйственной продукции, особенно с Украины.
Профсоюзы утверждали, что деятельность фермеров в ЕС практически перестала быть прибыльной из-за политики Еврокомиссии и правительств стран-членов союза.
Сельское хозяйствоУКРАИНАЕСФРАНЦИЯМировая экономика
 
 
