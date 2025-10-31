https://1prime.ru/20251031/ukraina-864108908.html

"Начнут линчевать". В Польше набросились на украинских беженцев

31.10.2025

МОСКВА, 31 окт — ПРАЙМ. Негативное отношение поляков к украинским беженцам может привести к насилию в их отношении, сообщает издание Onet. "Невооруженным глазом видно, что отношение к украинцам в польском обществе меняется. <…> Неприязнь к украинцам может принять такую форму, что их начнут линчевать", — заявил социолог Пшемыслав Садура в интервью изданию. Он отметил, что в Польше активно распространяются нарративы о том, что украинцы могут разорить местных жителей, что они незаслуженно получают социальные пособия и имеют чрезмерно упрощенный доступ к госуслугам. По разным оценкам, после начала специальной военной операции России в Польшу прибыло от двух до трех миллионов украинских беженцев. Практически сразу после начала СВО Варшава разрешила гражданам Украины легально находиться на польской территории, предоставила право на работу, социальные пособия и доступ к медицинской системе. Однако в первой половине сентября польский сейм принял закон, отменяющий социальные выплаты для неработающих граждан Украины.Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>

