"Начнут линчевать". В Польше набросились на украинских беженцев - 31.10.2025
"Начнут линчевать". В Польше набросились на украинских беженцев
"Начнут линчевать". В Польше набросились на украинских беженцев - 31.10.2025, ПРАЙМ
"Начнут линчевать". В Польше набросились на украинских беженцев
Негативное отношение поляков к украинским беженцам может привести к насилию в их отношении, сообщает издание Onet. | 31.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-31T18:47+0300
2025-10-31T18:47+0300
МОСКВА, 31 окт — ПРАЙМ. Негативное отношение поляков к украинским беженцам может привести к насилию в их отношении, сообщает издание Onet. "Невооруженным глазом видно, что отношение к украинцам в польском обществе меняется. &lt;…&gt; Неприязнь к украинцам может принять такую форму, что их начнут линчевать", — заявил социолог Пшемыслав Садура в интервью изданию. Он отметил, что в Польше активно распространяются нарративы о том, что украинцы могут разорить местных жителей, что они незаслуженно получают социальные пособия и имеют чрезмерно упрощенный доступ к госуслугам. По разным оценкам, после начала специальной военной операции России в Польшу прибыло от двух до трех миллионов украинских беженцев. Практически сразу после начала СВО Варшава разрешила гражданам Украины легально находиться на польской территории, предоставила право на работу, социальные пособия и доступ к медицинской системе. Однако в первой половине сентября польский сейм принял закон, отменяющий социальные выплаты для неработающих граждан Украины.Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
18:47 31.10.2025
 
"Начнут линчевать". В Польше набросились на украинских беженцев

Onet: неприязнь поляков к украинцам может привести к расправам над ними

МОСКВА, 31 окт — ПРАЙМ. Негативное отношение поляков к украинским беженцам может привести к насилию в их отношении, сообщает издание Onet.
"Невооруженным глазом видно, что отношение к украинцам в польском обществе меняется. <…> Неприязнь к украинцам может принять такую форму, что их начнут линчевать", — заявил социолог Пшемыслав Садура в интервью изданию.
Он отметил, что в Польше активно распространяются нарративы о том, что украинцы могут разорить местных жителей, что они незаслуженно получают социальные пособия и имеют чрезмерно упрощенный доступ к госуслугам.
По разным оценкам, после начала специальной военной операции России в Польшу прибыло от двух до трех миллионов украинских беженцев.
Практически сразу после начала СВО Варшава разрешила гражданам Украины легально находиться на польской территории, предоставила право на работу, социальные пособия и доступ к медицинской системе. Однако в первой половине сентября польский сейм принял закон, отменяющий социальные выплаты для неработающих граждан Украины.
Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>
 
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
