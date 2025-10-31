Пентагон разрешил передать Украине ракеты Tomahawk, сообщил CNN

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
2025-10-31T20:31+0300
2025-10-31T20:31+0300
ВАШИНГТОН, 31 окт — ПРАЙМ. Пентагон дал Белому дому разрешение на передачу Украине дальнобойных крылатых ракет Tomahawk, сочтя, что это не нанесёт ущерба американским запасам вооружений, утверждает в пятницу телеканал CNN со ссылкой на источники в США и Европе. Ранее президент США Дональд Трамп на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте заявил, что только США умеют применять Tomahawk и делиться этим знанием ни с кем не станут. По данным CNN, окончательное политическое решение по вопросу передачи данных ракет теперь остаётся за президентом. Президент России Владимир Путин 23 октября заявил, что ответ России в случае нанесения ударов ракетами Tomahawk по территории страны будет серьезным, если не сказать ошеломляющим. Журналисты попросили пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова разъяснить его заявление. По словам Пескова, заявление президента России об ответе на возможные попытки удара ракетами Tomahawk красноречивое и исчерпывающее, разъяснять здесь нечего.
20:31 31.10.2025
 
CC BY-SA 2.0 / Chuck Allen / PentagonПентагон, США
Пентагон, США. Архивное фото
CC BY-SA 2.0 / Chuck Allen / Pentagon
ВАШИНГТОН, 31 окт — ПРАЙМ. Пентагон дал Белому дому разрешение на передачу Украине дальнобойных крылатых ракет Tomahawk, сочтя, что это не нанесёт ущерба американским запасам вооружений, утверждает в пятницу телеканал CNN со ссылкой на источники в США и Европе.
Ранее президент США Дональд Трамп на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте заявил, что только США умеют применять Tomahawk и делиться этим знанием ни с кем не станут.
По данным CNN, окончательное политическое решение по вопросу передачи данных ракет теперь остаётся за президентом.
Президент России Владимир Путин 23 октября заявил, что ответ России в случае нанесения ударов ракетами Tomahawk по территории страны будет серьезным, если не сказать ошеломляющим. Журналисты попросили пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова разъяснить его заявление. По словам Пескова, заявление президента России об ответе на возможные попытки удара ракетами Tomahawk красноречивое и исчерпывающее, разъяснять здесь нечего.
Мобильные пусковые установки для ракет Tomahawk - ПРАЙМ, 1920, 22.10.2025
В США раскрыли деталь, которую упустили при обсуждении Tomahawk для Киева
22 октября, 16:57
 
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
