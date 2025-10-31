Правительство анализирует влияние индексации утильсбора на цены

https://1prime.ru/20251031/utilsbor-864097341.html

МОСКВА, 31 окт – ПРАЙМ. Правительство РФ внимательно анализирует влияние решений в части индексации утильсбора на доступность автомобилей для граждан, сообщил первый вице-премьер Денис Мантуров в интервью РИА Новости. "Мы внимательно анализируем влияние наших решений в части индексаций утильсбора на доступность автомобилей для граждан", - заявил он. Мантуров подчеркнул, что в основном на колебания стоимости автомобилей оказывают влияние такие факторы, как волатильность курсов валют, затраты на логистику и изменения в денежно-кредитной политике. "К этим факторам авторынок действительно относится наиболее чутко", - добавил он. Утилизационный сбор представляет из себя налог для производителей и импортеров. Они обязаны уплачивать его за каждое произведенное или ввезенное в Россию транспортное средство. Целью такого налога является обеспечение последующей утилизации транспортного средства после окончания срока его службы. Постановление правительства Российской Федерации предусматривает поэтапную индексацию утилизационного сбора до 2030 года. Первым этапом стало повышение утильсбора с 1 октября 2024 года на 70-85%. Далее с 1 января каждого последующего года ставка утильсбора для легковых, лёгких коммерческих, грузовых автомобилей, автобусов, прицепов и полуприцепов будет индексироваться на 10-20%. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru >>

