СМИ раскрыли новый секретный план союзников Украины
СМИ раскрыли новый секретный план союзников Украины - 31.10.2025, ПРАЙМ
СМИ раскрыли новый секретный план союзников Украины
Министерство иностранных дел Испании планирует провести 4 ноября тайное заседание "коалиции желающих", сообщает издание El Mundo. | 31.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-31T17:59+0300
2025-10-31T17:59+0300
2025-10-31T17:59+0300
мировая экономика
общество
киев
испания
украина
владимир зеленский
марк рютте
нато
мид
мария захарова
МОСКВА, 31 окт — ПРАЙМ. Министерство иностранных дел Испании планирует провести 4 ноября тайное заседание "коалиции желающих", сообщает издание El Mundo."Встреча организована в обстановке строжайшей секретности. Участников предупреждают о запрете использования мобильных телефонов (они будут храниться в специально отведенном месте) и о том, что им не следует публиковать информацию о ходе переговоров", — говорится в материале.Согласно информации издания, главная тема обсуждения — поиск путей для удовлетворения срочных финансовых потребностей Украины, включая оборонные запросы Киева..Предыдущее заседание "коалиции желающих" состоялось в прошлую пятницу в Лондоне и прошло в гибридном формате. На встречу в столицу Британии прибыли лично Владимир Зеленский, премьер-министр Дании Метте Фредериксен, премьер-министр Нидерландов Дик Схоф и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Еще 20 лидеров присоединились к встрече по видеосвязи.Как отметила представитель МИД Мария Захарова, эти переговоры показали, что объединение смещает фокус своего внимания с сугубо военной помощи на темы использования финансово-экономических рычагов давления на Россию. Она также сочла попытки получить выгоду за счет замороженных российских активов признаком того, что ресурсы спонсоров Киева на исходе. В случае конфискации этих средств Москва даст гарантированный и очень болезненный ответ, предупредила дипломат.
мировая экономика, общество , киев, испания, украина, владимир зеленский, марк рютте, нато, мид, мария захарова
СМИ раскрыли новый секретный план союзников Украины
