Курс юаня к рублю растет в начале торгов на Московской бирже

2025-10-31T10:10+0300

экономика

рынок

юань

МОСКВА, 31 окт - ПРАЙМ. Рубль в начале последних торгов месяца слабеет к юаню: курс китайской валюты повышается до 11,33 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 10.01 мск растёт на 3 копейки по отношению к уровню предыдущего закрытия, до 11,33 рубля.

рынок, юань