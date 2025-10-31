https://1prime.ru/20251031/yuan-864091929.html
Курс юаня к рублю растет в начале торгов на Московской бирже
Курс юаня к рублю растет в начале торгов на Московской бирже - 31.10.2025, ПРАЙМ
Курс юаня к рублю растет в начале торгов на Московской бирже
31.10.2025
МОСКВА, 31 окт - ПРАЙМ. Рубль в начале последних торгов месяца слабеет к юаню: курс китайской валюты повышается до 11,33 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 10.01 мск растёт на 3 копейки по отношению к уровню предыдущего закрытия, до 11,33 рубля.
