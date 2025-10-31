https://1prime.ru/20251031/yuan-864106979.html

Официальный курс юаня на субботу вырос на 4,56 копейки

МОСКВА, 31 окт - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на субботу, вырос на 4,56 копейки, до 11,3408 рубля, доллара - на 47,19 копейки, до 80,9756 рубля, евро - снизился на 0,01 копейки, до 93,3893 рубля, следует из данных Банка России. После санкций США в отношении Московской биржи ЦБ РФ с 13 июня 2024 года устанавливал официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов, при этом курс юаня по-прежнему определялся по рыночному курсу Московской биржи. С 27 декабря 2024 года регулятор устанавливает официальные курсы иностранных валют по отношению к рублю на основе объединенных данных биржевых и внебиржевых сегментов валютного рынка. США 12 июня прошлого года расширили санкции против России, включив туда Московскую биржу. После этого биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.

