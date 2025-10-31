Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Депутат Рады набросился на Зеленского из-за случившегося в Одессе
МОСКВА, 31 окт — ПРАЙМ. Депутат Верховной рады Артем Дмитрук заявил, что Владимир Зеленский решил уничтожить культурное наследие Украины, обернув монумент писателю Александру Пушкину деревянными панелями. "Очередной акт вандализма от пустой и ничтожной власти Зеленского. Очередное низкое решение — унизить нашу историю, оскорбить нашу культуру, спрятать от людей все то, что напоминает им о настоящем", — написал он в Telegram-канале. Парламентарий отметил, что этот монумент олицетворяет важную культурную и историческую составляющую страны. Он утверждает, что нынешние власти Киева готовы предпринять любые шаги, чтобы не допустить обнародования правды о своих деяниях, даже если это потребует искажения реальности. "Жалкое, ничтожное зрелище", — подытожил Дмитрук. Вчера украинский ресурс "Страна.ua" сообщил, что местные власти закрыли памятник Пушкину в Одессе с помощью фанерных конструкций. Они указали, что это именно тот памятник, который защищал бывший мэр города Геннадий Труханов после лишения гражданства и должности Зеленским. В декабре 2024 года депутаты Одесского городского совета поддержали снос этого памятника. Инициатива об этом была выдвинута Одесской областной военной администрацией в сентябре 2024 года. Тогдашний городской глава утверждал, что монумент не тронут, так как он представляет собой культурное наследие и был возведен на средства жителей. Снос монументов, связанных с советской эпохой, и смена названий улиц начались на Украине в 2015 году с принятием закона о декоммунизации. В последнее время украинские власти ведут борьбу не только с советским прошлым, но и с объектами, связанными с Россией.
Депутат Рады набросился на Зеленского из-за случившегося в Одессе

© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
МОСКВА, 31 окт — ПРАЙМ. Депутат Верховной рады Артем Дмитрук заявил, что Владимир Зеленский решил уничтожить культурное наследие Украины, обернув монумент писателю Александру Пушкину деревянными панелями.
"Очередной акт вандализма от пустой и ничтожной власти Зеленского. Очередное низкое решение — унизить нашу историю, оскорбить нашу культуру, спрятать от людей все то, что напоминает им о настоящем", — написал он в Telegram-канале.
Парламентарий отметил, что этот монумент олицетворяет важную культурную и историческую составляющую страны. Он утверждает, что нынешние власти Киева готовы предпринять любые шаги, чтобы не допустить обнародования правды о своих деяниях, даже если это потребует искажения реальности.
"Жалкое, ничтожное зрелище", — подытожил Дмитрук.
Вчера украинский ресурс "Страна.ua" сообщил, что местные власти закрыли памятник Пушкину в Одессе с помощью фанерных конструкций. Они указали, что это именно тот памятник, который защищал бывший мэр города Геннадий Труханов после лишения гражданства и должности Зеленским.
В декабре 2024 года депутаты Одесского городского совета поддержали снос этого памятника. Инициатива об этом была выдвинута Одесской областной военной администрацией в сентябре 2024 года. Тогдашний городской глава утверждал, что монумент не тронут, так как он представляет собой культурное наследие и был возведен на средства жителей.
Снос монументов, связанных с советской эпохой, и смена названий улиц начались на Украине в 2015 году с принятием закона о декоммунизации. В последнее время украинские власти ведут борьбу не только с советским прошлым, но и с объектами, связанными с Россией.
 
