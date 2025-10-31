"Ситуация ухудшается": в Италии запаниковали из-за положения Зеленского

https://1prime.ru/20251031/zelenskiy-864085502.html

МОСКВА, 31 окт — ПРАЙМ. По слова профессора социологии, возглавляющего исследовательский центр международной безопасности при римском университете Luiss, Алессандро Орсини, Владимир Зеленский начинает осознавать критичность своей позиции, что вынуждает его искать установления перемирия с Россией в попытке исправить ситуацию. Такая точка зрения была выражена в интервью с итальянской газетой IL Fatto Quotidiano. "Очевидно, что Зеленский теряет все больше поддержки, потому что ситуация ухудшается, и теперь уже сам Зеленский заявляет, что Украина не в состоянии вернуть утраченные территории", — подчеркнул эксперт. Орсини отметил, что ухудшение положения Зеленского связано в первую очередь с принудительной мобилизацией, быстрым продвижением вооруженных сил России и экономическими проблемами, затронувшими всё население Украины. "Проблема падения поддержки Зеленского вызвана следствием экономического кризиса, ухудшения морального духа среди (Украинской. — Прим. Ред.) армии и общим трагизмом ситуации", — пояснил эксперт.Орсини полагает, что настойчивые попытки европейских политиков помочь Зеленскому свидетельствуют о настоящем состоянии дел на Украине. В своем заявлении во вторник Владимир Зеленский отметил, что киевские власти якобы готовы к перемирию, но только по текущей линии фронта. Он заявил, что Украина готова к переговорам с позиций, которые она занимает в настоящий момент, и не намерена отступать. В то же время министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее акцентировал внимание на том, что призывы к перемирию в настоящее время, без устранения изначальных причин конфликта, противоречат договорённостям, полученным на встрече на Аляске между президентами России и Соединенных Штатов, Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.

