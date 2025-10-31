Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Ситуация ухудшается": в Италии запаниковали из-за положения Зеленского - 31.10.2025
"Ситуация ухудшается": в Италии запаниковали из-за положения Зеленского
"Ситуация ухудшается": в Италии запаниковали из-за положения Зеленского - 31.10.2025
"Ситуация ухудшается": в Италии запаниковали из-за положения Зеленского
По слова профессора социологии, возглавляющего исследовательский центр международной безопасности при римском университете Luiss, Алессандро Орсини, Владимир...
МОСКВА, 31 окт — ПРАЙМ. По слова профессора социологии, возглавляющего исследовательский центр международной безопасности при римском университете Luiss, Алессандро Орсини, Владимир Зеленский начинает осознавать критичность своей позиции, что вынуждает его искать установления перемирия с Россией в попытке исправить ситуацию. Такая точка зрения была выражена в интервью с итальянской газетой IL Fatto Quotidiano. "Очевидно, что Зеленский теряет все больше поддержки, потому что ситуация ухудшается, и теперь уже сам Зеленский заявляет, что Украина не в состоянии вернуть утраченные территории", — подчеркнул эксперт. Орсини отметил, что ухудшение положения Зеленского связано в первую очередь с принудительной мобилизацией, быстрым продвижением вооруженных сил России и экономическими проблемами, затронувшими всё население Украины. "Проблема падения поддержки Зеленского вызвана следствием экономического кризиса, ухудшения морального духа среди (Украинской. — Прим. Ред.) армии и общим трагизмом ситуации", — пояснил эксперт.Орсини полагает, что настойчивые попытки европейских политиков помочь Зеленскому свидетельствуют о настоящем состоянии дел на Украине. В своем заявлении во вторник Владимир Зеленский отметил, что киевские власти якобы готовы к перемирию, но только по текущей линии фронта. Он заявил, что Украина готова к переговорам с позиций, которые она занимает в настоящий момент, и не намерена отступать. В то же время министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее акцентировал внимание на том, что призывы к перемирию в настоящее время, без устранения изначальных причин конфликта, противоречат договорённостям, полученным на встрече на Аляске между президентами России и Соединенных Штатов, Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.
ПРАЙМ
"Ситуация ухудшается": в Италии запаниковали из-за положения Зеленского

МОСКВА, 31 окт — ПРАЙМ. По слова профессора социологии, возглавляющего исследовательский центр международной безопасности при римском университете Luiss, Алессандро Орсини, Владимир Зеленский начинает осознавать критичность своей позиции, что вынуждает его искать установления перемирия с Россией в попытке исправить ситуацию. Такая точка зрения была выражена в интервью с итальянской газетой IL Fatto Quotidiano.
"Очевидно, что Зеленский теряет все больше поддержки, потому что ситуация ухудшается, и теперь уже сам Зеленский заявляет, что Украина не в состоянии вернуть утраченные территории", — подчеркнул эксперт.
Орсини отметил, что ухудшение положения Зеленского связано в первую очередь с принудительной мобилизацией, быстрым продвижением вооруженных сил России и экономическими проблемами, затронувшими всё население Украины.
"Проблема падения поддержки Зеленского вызвана следствием экономического кризиса, ухудшения морального духа среди (Украинской. — Прим. Ред.) армии и общим трагизмом ситуации", — пояснил эксперт.
Орсини полагает, что настойчивые попытки европейских политиков помочь Зеленскому свидетельствуют о настоящем состоянии дел на Украине.
В своем заявлении во вторник Владимир Зеленский отметил, что киевские власти якобы готовы к перемирию, но только по текущей линии фронта. Он заявил, что Украина готова к переговорам с позиций, которые она занимает в настоящий момент, и не намерена отступать.
В то же время министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее акцентировал внимание на том, что призывы к перемирию в настоящее время, без устранения изначальных причин конфликта, противоречат договорённостям, полученным на встрече на Аляске между президентами России и Соединенных Штатов, Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.
