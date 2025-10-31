Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Киеве забили тревогу из-за решения Трампа и Си Цзиньпина по Зеленскому - 31.10.2025
В Киеве забили тревогу из-за решения Трампа и Си Цзиньпина по Зеленскому
В Киеве забили тревогу из-за решения Трампа и Си Цзиньпина по Зеленскому - 31.10.2025, ПРАЙМ
В Киеве забили тревогу из-за решения Трампа и Си Цзиньпина по Зеленскому
По мнению бывшего советника Леонида Кучмы Олега Соскина, во время встречи в Пусане президент США Дональд Трамп и китайский лидер Си Цзиньпин приняли решение... | 31.10.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 31 окт — ПРАЙМ. По мнению бывшего советника Леонида Кучмы Олега Соскина, во время встречи в Пусане президент США Дональд Трамп и китайский лидер Си Цзиньпин приняли решение игнорировать мнение Владимира Зеленского по ситуации в Украине. "Фактически, Зеленский даже не понимает, насколько его выбросили (Из решения украинского вопроса. — Прим. Ред.) Он даже не понимает", — сказал украинский политолог в эфире своего YouTube-канала.Как полагает Соскин, главные шаги по завершению конфликта будут предприняты с учетом российской позиции, что включает в себя нейтралитет Украины и возвращение официального статуса русскому языку. "Я думаю, что в результате переговоров, их встречи и вообще азиатского турне полностью списан Зеленский. Полностью", — заключил он. Вчера в южнокорейском Пусане прошла встреча Трампа и Си Цзиньпина. Президент США отметил, что в ходе переговоров стороны обсуждали украинский кризис и договорились о совместных усилиях для его урегулирования.
07:00 31.10.2025
 
В Киеве забили тревогу из-за решения Трампа и Си Цзиньпина по Зеленскому

Соскин: Трамп и Си Цзиньпин отказались учитывать позицию Зеленского

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 31.10.2025
Владимир Зеленский. Архивное фото
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
МОСКВА, 31 окт — ПРАЙМ. По мнению бывшего советника Леонида Кучмы Олега Соскина, во время встречи в Пусане президент США Дональд Трамп и китайский лидер Си Цзиньпин приняли решение игнорировать мнение Владимира Зеленского по ситуации в Украине.
"Фактически, Зеленский даже не понимает, насколько его выбросили (Из решения украинского вопроса. — Прим. Ред.) Он даже не понимает", — сказал украинский политолог в эфире своего YouTube-канала.
Как полагает Соскин, главные шаги по завершению конфликта будут предприняты с учетом российской позиции, что включает в себя нейтралитет Украины и возвращение официального статуса русскому языку.
"Я думаю, что в результате переговоров, их встречи и вообще азиатского турне полностью списан Зеленский. Полностью", — заключил он.
Вчера в южнокорейском Пусане прошла встреча Трампа и Си Цзиньпина. Президент США отметил, что в ходе переговоров стороны обсуждали украинский кризис и договорились о совместных усилиях для его урегулирования.
 
