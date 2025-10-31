https://1prime.ru/20251031/zelenskiy-864088186.html
В Киеве забили тревогу из-за решения Трампа и Си Цзиньпина по Зеленскому
В Киеве забили тревогу из-за решения Трампа и Си Цзиньпина по Зеленскому - 31.10.2025, ПРАЙМ
В Киеве забили тревогу из-за решения Трампа и Си Цзиньпина по Зеленскому
По мнению бывшего советника Леонида Кучмы Олега Соскина, во время встречи в Пусане президент США Дональд Трамп и китайский лидер Си Цзиньпин приняли решение... | 31.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-31T07:00+0300
2025-10-31T07:00+0300
2025-10-31T07:00+0300
мировая экономика
сша
украина
киев
дональд трамп
си цзиньпин
владимир зеленский
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863495763_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1e544319dd032c0065a5f159c6df0bb8.jpg
МОСКВА, 31 окт — ПРАЙМ. По мнению бывшего советника Леонида Кучмы Олега Соскина, во время встречи в Пусане президент США Дональд Трамп и китайский лидер Си Цзиньпин приняли решение игнорировать мнение Владимира Зеленского по ситуации в Украине. "Фактически, Зеленский даже не понимает, насколько его выбросили (Из решения украинского вопроса. — Прим. Ред.) Он даже не понимает", — сказал украинский политолог в эфире своего YouTube-канала.Как полагает Соскин, главные шаги по завершению конфликта будут предприняты с учетом российской позиции, что включает в себя нейтралитет Украины и возвращение официального статуса русскому языку. "Я думаю, что в результате переговоров, их встречи и вообще азиатского турне полностью списан Зеленский. Полностью", — заключил он. Вчера в южнокорейском Пусане прошла встреча Трампа и Си Цзиньпина. Президент США отметил, что в ходе переговоров стороны обсуждали украинский кризис и договорились о совместных усилиях для его урегулирования.
сша
украина
киев
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863495763_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_013d41be83002e2055c4ba2c1a78a3f3.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, сша, украина, киев, дональд трамп, си цзиньпин, владимир зеленский
Мировая экономика, США, УКРАИНА, Киев, Дональд Трамп, Си Цзиньпин, Владимир Зеленский
В Киеве забили тревогу из-за решения Трампа и Си Цзиньпина по Зеленскому
Соскин: Трамп и Си Цзиньпин отказались учитывать позицию Зеленского