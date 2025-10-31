Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Уже через шесть часов". На Западе раскрыли, что случится с Зеленским - 31.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251031/zelenskiy-864095328.html
"Уже через шесть часов". На Западе раскрыли, что случится с Зеленским
"Уже через шесть часов". На Западе раскрыли, что случится с Зеленским - 31.10.2025, ПРАЙМ
"Уже через шесть часов". На Западе раскрыли, что случится с Зеленским
Если западная поддержка прекратится, Владимир Зеленский незамедлительно отправится в Москву для обсуждения, написал в социальной сети X представитель финской... | 31.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-31T11:06+0300
2025-10-31T11:06+0300
общество
запад
владимир зеленский
украина
владимир путин
москва
сергей лавров
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863495763_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1e544319dd032c0065a5f159c6df0bb8.jpg
МОСКВА, 31 окт — ПРАЙМ. Если западная поддержка прекратится, Владимир Зеленский незамедлительно отправится в Москву для обсуждения, написал в социальной сети X представитель финской национально-консервативной партии "Альянс свободы" Арманд Мема.&quot;Если мы перестанет поддерживать Украину, то Зеленский будет готов вести переговоры с Россией уже через шесть часов. Более того, он сразу же полетит в Москву, чтобы сесть за стол переговоров с президентом Путиным&quot;, — заявил он.По мнению данного финского политика, окончание конфликта в Украине полностью зависит от действий Запада.Во вторник Зеленский отметил, что киевская администрация якобы готова к прекращению огня, но исключительно по линии фронта. По его словам, украинская сторона готова к диалогу только из той позиции, в которой она находится, и не намерена отводить свои войска.В это же время министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркнул, что призывы к немедленному прекращению огня на Украине без устранения основных причин конфликта противоречат договоренностям, достигнутым на Аляске между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.
https://1prime.ru/20251031/zelenskiy-864085502.html
https://1prime.ru/20251031/economist-864084481.html
запад
украина
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863495763_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_013d41be83002e2055c4ba2c1a78a3f3.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , запад, владимир зеленский, украина, владимир путин, москва, сергей лавров
Общество , ЗАПАД, Владимир Зеленский, УКРАИНА, Владимир Путин, МОСКВА, Сергей Лавров
11:06 31.10.2025
 
"Уже через шесть часов". На Западе раскрыли, что случится с Зеленским

Политик Мема: Зеленский отправится в Москву после потери поддержки Запада

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 31.10.2025
Владимир Зеленский. Архивное фото
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 31 окт — ПРАЙМ. Если западная поддержка прекратится, Владимир Зеленский незамедлительно отправится в Москву для обсуждения, написал в социальной сети X представитель финской национально-консервативной партии "Альянс свободы" Арманд Мема.

"Если мы перестанет поддерживать Украину, то Зеленский будет готов вести переговоры с Россией уже через шесть часов. Более того, он сразу же полетит в Москву, чтобы сесть за стол переговоров с президентом Путиным", — заявил он.

Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 31.10.2025
"Ситуация ухудшается": в Италии запаниковали из-за положения Зеленского
04:51
По мнению данного финского политика, окончание конфликта в Украине полностью зависит от действий Запада.
Во вторник Зеленский отметил, что киевская администрация якобы готова к прекращению огня, но исключительно по линии фронта. По его словам, украинская сторона готова к диалогу только из той позиции, в которой она находится, и не намерена отводить свои войска.
В это же время министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркнул, что призывы к немедленному прекращению огня на Украине без устранения основных причин конфликта противоречат договоренностям, достигнутым на Аляске между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.
Киев, Украина
СМИ: у Украины в феврале могут закончиться средства на военные действия
04:11
 
ОбществоЗАПАДВладимир ЗеленскийУКРАИНАВладимир ПутинМОСКВАСергей Лавров
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала