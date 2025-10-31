https://1prime.ru/20251031/zelenskiy-864095328.html
"Уже через шесть часов". На Западе раскрыли, что случится с Зеленским
"Уже через шесть часов". На Западе раскрыли, что случится с Зеленским - 31.10.2025, ПРАЙМ
"Уже через шесть часов". На Западе раскрыли, что случится с Зеленским
Если западная поддержка прекратится, Владимир Зеленский незамедлительно отправится в Москву для обсуждения, написал в социальной сети X представитель финской... | 31.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-31T11:06+0300
2025-10-31T11:06+0300
2025-10-31T11:06+0300
общество
запад
владимир зеленский
украина
владимир путин
москва
сергей лавров
МОСКВА, 31 окт — ПРАЙМ. Если западная поддержка прекратится, Владимир Зеленский незамедлительно отправится в Москву для обсуждения, написал в социальной сети X представитель финской национально-консервативной партии "Альянс свободы" Арманд Мема."Если мы перестанет поддерживать Украину, то Зеленский будет готов вести переговоры с Россией уже через шесть часов. Более того, он сразу же полетит в Москву, чтобы сесть за стол переговоров с президентом Путиным", — заявил он.По мнению данного финского политика, окончание конфликта в Украине полностью зависит от действий Запада.Во вторник Зеленский отметил, что киевская администрация якобы готова к прекращению огня, но исключительно по линии фронта. По его словам, украинская сторона готова к диалогу только из той позиции, в которой она находится, и не намерена отводить свои войска.В это же время министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркнул, что призывы к немедленному прекращению огня на Украине без устранения основных причин конфликта противоречат договоренностям, достигнутым на Аляске между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.
запад
украина
москва
"Уже через шесть часов". На Западе раскрыли, что случится с Зеленским
Политик Мема: Зеленский отправится в Москву после потери поддержки Запада