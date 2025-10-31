https://1prime.ru/20251031/zelenskiy-864095328.html

"Уже через шесть часов". На Западе раскрыли, что случится с Зеленским

"Уже через шесть часов". На Западе раскрыли, что случится с Зеленским - 31.10.2025, ПРАЙМ

"Уже через шесть часов". На Западе раскрыли, что случится с Зеленским

Если западная поддержка прекратится, Владимир Зеленский незамедлительно отправится в Москву для обсуждения, написал в социальной сети X представитель финской... | 31.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-31T11:06+0300

2025-10-31T11:06+0300

2025-10-31T11:06+0300

общество

запад

владимир зеленский

украина

владимир путин

москва

сергей лавров

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863495763_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1e544319dd032c0065a5f159c6df0bb8.jpg

МОСКВА, 31 окт — ПРАЙМ. Если западная поддержка прекратится, Владимир Зеленский незамедлительно отправится в Москву для обсуждения, написал в социальной сети X представитель финской национально-консервативной партии "Альянс свободы" Арманд Мема."Если мы перестанет поддерживать Украину, то Зеленский будет готов вести переговоры с Россией уже через шесть часов. Более того, он сразу же полетит в Москву, чтобы сесть за стол переговоров с президентом Путиным", — заявил он.По мнению данного финского политика, окончание конфликта в Украине полностью зависит от действий Запада.Во вторник Зеленский отметил, что киевская администрация якобы готова к прекращению огня, но исключительно по линии фронта. По его словам, украинская сторона готова к диалогу только из той позиции, в которой она находится, и не намерена отводить свои войска.В это же время министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркнул, что призывы к немедленному прекращению огня на Украине без устранения основных причин конфликта противоречат договоренностям, достигнутым на Аляске между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.

https://1prime.ru/20251031/zelenskiy-864085502.html

https://1prime.ru/20251031/economist-864084481.html

запад

украина

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , запад, владимир зеленский, украина, владимир путин, москва, сергей лавров