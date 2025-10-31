https://1prime.ru/20251031/zhk-864088830.html

В ЖК "Императорские Мытищи" восстановили электроснабжение

МОСКВА, 31 окт - ПРАЙМ. Аварийно-восстановительные работы завершены в подмосковном ЖК "Императорские Мытищи", где 15 домов остались без света после повреждения кабельной линии, электроснабжение восстановлено в полном объеме, сообщила глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая. Ранее Купецкая сообщала, что электроснабжение восстанавливают в подмосковном ЖК "Императорские Мытищи" после повреждения кабельной линии. "В ЖК "Императорские Мытищи" в 5.00 мск были завершены аварийно-восстановительные работы. Электроснабжение восстановлено в полном объеме", - написала она в Telegram-канале.

