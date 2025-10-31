Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В ЖК "Императорские Мытищи" восстановили электроснабжение - 31.10.2025
В ЖК "Императорские Мытищи" восстановили электроснабжение
В ЖК "Императорские Мытищи" восстановили электроснабжение - 31.10.2025, ПРАЙМ
В ЖК "Императорские Мытищи" восстановили электроснабжение
Аварийно-восстановительные работы завершены в подмосковном ЖК "Императорские Мытищи", где 15 домов остались без света после повреждения кабельной линии,... | 31.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-31T07:21+0300
2025-10-31T07:21+0300
энергетика
недвижимость
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864088830.jpg?1761884514
МОСКВА, 31 окт - ПРАЙМ. Аварийно-восстановительные работы завершены в подмосковном ЖК "Императорские Мытищи", где 15 домов остались без света после повреждения кабельной линии, электроснабжение восстановлено в полном объеме, сообщила глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая. Ранее Купецкая сообщала, что электроснабжение восстанавливают в подмосковном ЖК "Императорские Мытищи" после повреждения кабельной линии. "В ЖК "Императорские Мытищи" в 5.00 мск были завершены аварийно-восстановительные работы. Электроснабжение восстановлено в полном объеме", - написала она в Telegram-канале.
2025
недвижимость
Энергетика, Недвижимость
07:21 31.10.2025
 
В ЖК "Императорские Мытищи" восстановили электроснабжение

В ЖК «Императорские Мытищи» восстановили электроснабжение

МОСКВА, 31 окт - ПРАЙМ. Аварийно-восстановительные работы завершены в подмосковном ЖК "Императорские Мытищи", где 15 домов остались без света после повреждения кабельной линии, электроснабжение восстановлено в полном объеме, сообщила глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая.
Ранее Купецкая сообщала, что электроснабжение восстанавливают в подмосковном ЖК "Императорские Мытищи" после повреждения кабельной линии.
"В ЖК "Императорские Мытищи" в 5.00 мск были завершены аварийно-восстановительные работы. Электроснабжение восстановлено в полном объеме", - написала она в Telegram-канале.
 
ЭнергетикаНедвижимость
 
 
