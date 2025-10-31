https://1prime.ru/20251031/zhk-864088830.html
В ЖК "Императорские Мытищи" восстановили электроснабжение
В ЖК "Императорские Мытищи" восстановили электроснабжение - 31.10.2025, ПРАЙМ
В ЖК "Императорские Мытищи" восстановили электроснабжение
Аварийно-восстановительные работы завершены в подмосковном ЖК "Императорские Мытищи", где 15 домов остались без света после повреждения кабельной линии,... | 31.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-31T07:21+0300
2025-10-31T07:21+0300
2025-10-31T07:21+0300
энергетика
недвижимость
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864088830.jpg?1761884514
МОСКВА, 31 окт - ПРАЙМ. Аварийно-восстановительные работы завершены в подмосковном ЖК "Императорские Мытищи", где 15 домов остались без света после повреждения кабельной линии, электроснабжение восстановлено в полном объеме, сообщила глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая.
Ранее Купецкая сообщала, что электроснабжение восстанавливают в подмосковном ЖК "Императорские Мытищи" после повреждения кабельной линии.
"В ЖК "Императорские Мытищи" в 5.00 мск были завершены аварийно-восстановительные работы. Электроснабжение восстановлено в полном объеме", - написала она в Telegram-канале.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
недвижимость
В ЖК "Императорские Мытищи" восстановили электроснабжение
В ЖК «Императорские Мытищи» восстановили электроснабжение
МОСКВА, 31 окт - ПРАЙМ. Аварийно-восстановительные работы завершены в подмосковном ЖК "Императорские Мытищи", где 15 домов остались без света после повреждения кабельной линии, электроснабжение восстановлено в полном объеме, сообщила глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая.
Ранее Купецкая сообщала, что электроснабжение восстанавливают в подмосковном ЖК "Императорские Мытищи" после повреждения кабельной линии.
"В ЖК "Императорские Мытищи" в 5.00 мск были завершены аварийно-восстановительные работы. Электроснабжение восстановлено в полном объеме", - написала она в Telegram-канале.