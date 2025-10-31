https://1prime.ru/20251031/zhkh-864083308.html

На бывшего замминистра обороны подали пятый иск о взыскании долгов по ЖКХ

МОСКВА, 31 окт – ПРАЙМ. Пятый иск в суд о взыскании долгов по оплате коммунальных платежей подали к бывшему заместителю министра обороны РФ Тимуру Иванову, указано в материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. "Зарегистрирован иск ООО "Газпром межрегионгаз Москва" о взыскании платы за жилую площадь и коммунальные платежи, тепло и электроэнергию", - сказано в материалах. Ответчиками, помимо Иванова, выступают его бывшая супруга Светлана и её дети от первого брака. Дата заседания не назначена. Ранее иск в суд о взыскании долга по ЖКХ к бывшему замминистра, его жене Светлане Ивановой и её детям подавал Московский "Жилищник", однако его вернули заявителю. Кроме того, иск в суд к Тимуру Иванову о взыскании долга ранее поступал от Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Москвы, но затем в инстанции вынесли решение об отказе в его принятии. Также аналогичный иск на него подал АО "Мосэнергосбыт", он до настоящего времени не рассмотрен. Согласно материалам, взыскать долги с Иванова "Мосэнергосбыт" пытался и в 2024 году, заявленный иск был удовлетворен. Иванова обвиняют в получении трех взяток на сумму около 1,3 миллиарда рублей, легализации денег, незаконном хранении оружия и его переделке. Свою вину он не признает. Мосгорсуд 1 июля назначил Иванову 13 лет колонии со штрафом в 100 миллионов рублей по делу о растрате. Первый апелляционный суд общей юрисдикции в сентябре утвердил приговор.

