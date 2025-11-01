Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Европе начали размораживать активы российских инвесторов - 01.11.2025
В Европе начали размораживать активы российских инвесторов
В Европе начали размораживать активы российских инвесторов - 01.11.2025, ПРАЙМ
В Европе начали размораживать активы российских инвесторов
В Европе начали размораживать активы российский инвесторов без лицензии американского Управления по контролю за иностранными активами OFAC, сообщает российская... | 01.11.2025, ПРАЙМ
21:04 01.11.2025
 
В Европе начали размораживать активы российских инвесторов

В Европе начали размораживать активы россиян без согласия американского регулятора

© fotolia.com / moonrunФлаг Евросоюза
Флаг Евросоюза - ПРАЙМ, 1920, 01.11.2025
Флаг Евросоюза. Архивное фото
© fotolia.com / moonrun
МОСКВА, 1 ноя - ПРАЙМ. В Европе начали размораживать активы российский инвесторов без лицензии американского Управления по контролю за иностранными активами OFAC, сообщает российская юридическая фирма Delcredere.
"Euroclear (одна из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем - ред.) пересмотрела подход к разблокировке активов, связанных с НРД, в части лицензии OFAC. Юристы санкционной практики получили соответствующее письмо от Euroclear, где зафиксирован новый порядок действий. Более того, один из российских брокеров уже сообщил о первом успешном переводе активов с US Nexus без лицензии OFAC", - отметили в юрфирме.
Там добавили, что теперь разблокировка активов возможна без участия американского регулятора, если в транзакции не участвуют лица из США, перестановка активов осуществляется внутри Euroclear, у инвестора есть лицензия Казначейства Бельгии.
Как сообщили в юрфирме, ранее они направляла в Euroclear свою позицию об отсутствии необходимости получения специальной лицензии OFAC в подобных случаях и приветствуют изменение практики депозитария.
Они посоветовали инвесторам, у которых есть лицензия бельгийского казначейства, активизировать работу с брокерами, а тем, у кого еще нет - задуматься о ее получении, ведь "Euroclear может в любой момент снова скорректировать подход".
Адвокатское бюро NSP также подтвердило, что есть способ добиться разблокировки без лицензии. Там подчеркнули, что возможна даже разблокировка активов, "имеющих связанность с юрисдикцией США (US nexus) и заблокированных на счете НРД в Euroclear", если в транзакцию по разблокировке не вовлечены американские граждане или компании.
"Уже есть, как минимум, три успешных случаях (у разных брокеров) такой разблокировки. Однако, есть риск, что Euroclear может в любой момент прекратить такую практику. Поэтому инвесторам, которые уже получили лицензию Казначейства Бельгии необходимо торопиться", - отметили в бюро.
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщала, что ЕС с января по сентябрь 2025 года перевел Украине 14 миллиардов евро из доходов от замороженных активов России.
В качестве ответной меры на заморозку активов Россия ввела собственные ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.
