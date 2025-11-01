Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Российский рынок акций перешел к умеренному повышению - 01.11.2025
Российский рынок акций перешел к умеренному повышению
Российский рынок акций перешел к умеренному повышению - 01.11.2025, ПРАЙМ
Российский рынок акций перешел к умеренному повышению
Российский рынок акций в субботу днем перешел к умеренному повышению и в основную торговую сессию прибавляет около 0,4%, следует из данных Московской биржи. | 01.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-01T11:54+0300
2025-11-01T11:54+0300
рынок
торги
акции
мосбиржа
русал
ростелеком
МОСКВА, 1 ноя - ПРАЙМ. Российский рынок акций в субботу днем перешел к умеренному повышению и в основную торговую сессию прибавляет около 0,4%, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи к 11.41 мск повышался на 0,37%, до 2 534,47 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 0,62%, до 1 040,29 пункта. С утра индекс Мосбиржи максимально опускался до 2 520,57 пункта. В частности, дорожают бумаги "Русала" (+1,9%), "Ростелекома" (+0,9%), Х5 (+0,9%), "Позитива" (+0,9%). Дешевеют бумаги ЮГК (-2,2%), "Хэдхантера" (-0,4%). В субботу проходит полноценная торговая сессия, однако внешние рынки отдыхают, ориентиров нет, как и не ожидается громких политических заявлений, способных повлиять на динамику рынка, рассуждают эксперты компании "Алор брокер". "Поэтому ждем спокойных торгов на низких объемах", - добавляют они. Индекс Мосбиржи будет находиться в узком диапазоне 2500-2550 пунктов, считает Екатерина Крылова из ПСБ. "Торги, вероятно, пройдут вяло и на низких оборотах в преддверии длинных выходных и в отсутствии новых позитивных вводных", - отмечает она.
рынок, торги, акции, мосбиржа, русал, ростелеком
Рынок, Торги, Акции, Мосбиржа, Русал, Ростелеком
11:54 01.11.2025
 
Российский рынок акций перешел к умеренному повышению

Российский рынок акций в основную торговую сессию прибавляет около 0,4 процента

Котировки
МОСКВА, 1 ноя - ПРАЙМ. Российский рынок акций в субботу днем перешел к умеренному повышению и в основную торговую сессию прибавляет около 0,4%, следует из данных Московской биржи.
Рублевый индекс Мосбиржи к 11.41 мск повышался на 0,37%, до 2 534,47 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 0,62%, до 1 040,29 пункта. С утра индекс Мосбиржи максимально опускался до 2 520,57 пункта.
В частности, дорожают бумаги "Русала" (+1,9%), "Ростелекома" (+0,9%), Х5 (+0,9%), "Позитива" (+0,9%). Дешевеют бумаги ЮГК (-2,2%), "Хэдхантера" (-0,4%).
В субботу проходит полноценная торговая сессия, однако внешние рынки отдыхают, ориентиров нет, как и не ожидается громких политических заявлений, способных повлиять на динамику рынка, рассуждают эксперты компании "Алор брокер". "Поэтому ждем спокойных торгов на низких объемах", - добавляют они.
Индекс Мосбиржи будет находиться в узком диапазоне 2500-2550 пунктов, считает Екатерина Крылова из ПСБ. "Торги, вероятно, пройдут вяло и на низких оборотах в преддверии длинных выходных и в отсутствии новых позитивных вводных", - отмечает она.
 
